許維恩舊愛楊明學46歲冥誕　她感性追思：有些人從未離開我們的生命

記者蔡宜芳／綜合報導

女星許維恩在已故前男友楊明學10日冥誕這天，於社群發文為對方慶生，真摯寫下「每年的今天，都會想起你」，她也坦言，時間雖然一直往前走，但有些人真的不會因為時間而被遺忘，字裡行間滿是思念。

▲許維恩每年都會發文悼念楊明學。（圖／翻攝自許維恩Instagram、YouTube）

許維恩在貼文中寫道：「好久沒有跟你說生日快樂了～」她表示，看著時光飛逝，轉眼間已經過去許多年，但對方依然留在心中，「有些人離開了世界，卻從未離開我們的生命。」她向楊明學致謝說：「謝謝你曾經用生命寫下那麼多動人的歌詞，也謝謝你帶給身邊每一個人的溫暖。」期望對方在另個世界自由自在。

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▲許維恩在楊明學冥誕當天發文。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

楊明學曾是歌壇備受矚目的才子，創作過許多華語樂壇的經典神曲，最為人熟知的，便是擔任王菲〈旋木〉的作詞人，當時，他和許維恩還一同出演該曲的MV，成為無數歌迷心中最淒美的畫面。此外，他也曾為孫燕姿的〈我不難過〉、〈休止符〉以及范瑋琪的〈不眠〉等知名歌曲填詞。令人遺憾的是，他在2004年因罕見的肌肉上皮瘤（腺泡狀軟組織肉瘤）不幸病逝，得年僅24歲。