李多慧颱風天買糧食撲空！　回家吃泡麵超後悔：接下來怎麼辦？

記者王靖淳／綜合報導

隨著巴威颱風逼近台灣，許多民眾紛紛湧入超市或大賣場囤積民生物資，就連韓籍啦啦隊女神李多慧昨（9）日也現身賣場採購，但她最後因為見到結帳人潮太多而選擇空手回家，今（10）日她再度透過社群發文，吐露自己在颱風天只能吃泡麵的無奈心聲。

▲李多慧。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

李多慧在Threads發文透露，因為颱風的關係，自己原本安排好的工作已經取消。沒想到，她因為家裡完全沒有囤積食物，特地開車前往桃園的Outlet準備採購，出發前還確認過Google地圖上顯示「還有營業」。不料，當她頂著風雨開了40分鐘的車抵達目的地時，才發現大門深鎖，讓她只能無奈折返，再度面臨沒東西可以吃的窘境。

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面對撲空的狀況，李多慧無奈地吐露心聲，「我不知道颱風天所有地方都會關門，我真的不知道。」她也透露，家裡只有韓國的拉麵可以吃，最後回家還是只煮了泡麵充飢。回想颱風天前夕，李多慧也忍不住懊悔地自嘲，昨天在超市看到滿滿人潮時，真的應該要乖乖排隊買物資。

最後，李多慧也在文末問道：「台灣的前輩們，快給我一點建議吧，餐廳什麼時候才會開門？」一想到接下來可能面臨的情況，她更焦急地直呼「如果我接下來一個星期，都只能待在家吃泡麵怎麼辦？」雖然對於只剩泡麵可吃感到有些難過，但她也苦中作樂大讚「但是好吃」，並承諾下次颱風來之前，一定會先去買好緊急糧食。