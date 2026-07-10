記者林汝珊／台北報導

韓國新生代人氣男星邊佑錫將帶著「2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Taipei」，於9月25日晚間6點在國立體育大學綜合體育館與粉絲見面，門票預計8月2日全面啟售。

▲邊佑錫9月來台會粉。（圖／藝尚提供）

從《20世紀少女》、《背著善宰跑》累積高人氣的邊佑錫，再到今年與IU合作《21世紀大君夫人》受到熱烈討論。他在Netflix電影《20世紀少女》中飾演男主角雲浩，以清新氣質獲得「國民初戀」封號；之後又在《背著善宰跑》中飾演高中生柳善宰，與金惠奫自然又充滿心動感的對手戲掀起「善宰症候群」，也讓邊佑錫的人氣再攀高峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巡演首站於7月4、5日在首爾蠶室室內體育館舉行，官方粉絲俱樂部第一期會員優先購票開賣便全數完售，由於很少有韓國演員粉絲見面會辦在大型場館，依然可以在短時間內售罄，再次證明邊佑錫的人氣與票房號召力。本次亞洲巡演將從首爾揭開序幕，之後陸續前往橫濱、曼谷、台北、新加坡、馬尼拉、雅加達、香港等城市與粉絲見面。

本次粉絲見面會以「The Secret Library」為概念，打造一個特別空間，讓邊佑錫與粉絲一同回顧一路累積下來的珍貴回憶，並繼續寫下全新回憶。邊佑錫將透過什麼樣的舞台與故事，送給粉絲一段難忘時光，也備受期待。

▲邊佑錫將於國立體育大學綜合體育館與粉絲見面。（圖／藝尚提供）