《嗨！營業中》全新一季回歸　庹宗康烈日曝曬撐硬戰

記者葉文正／台北報導

全新一季《嗨！營業中》震撼回歸！首集迎來超硬任務「不老騎士篇」。開錄首日便面臨嚴酷的烈日考驗 。姚元浩與郭泓志騎著摩托車在公路上奔馳，熱血十足，但超高難度的任務也讓姚元浩有感而發地對郭泓志說：「想不到我們一開錄就有那麼硬的任務！」

▲姚元浩(左起)、庹宗康、屈中恆、余祥銓、陳鴻、顏佑庭。（圖／好看娛樂）

首集任務要陪伴不老騎士們環島，並為他們準備美味餐點 。中途加入的庹宗康從關島來台特別力挺首集的錄製與昔日的搭檔屈中恆，頂著曝曬騎車征戰公路，高溫讓他大喊吃不消，忍不住哀怨：「完蛋了，我有點後悔了，我想穿外套！」因為皮膚已被烈日曬得通紅。姚元浩見狀也直言，庹宗康與郭泓志兩個人都已經「曬到整個手臂都紅腫了」。

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▲陳鴻跟余祥銓也來幫忙。（圖／好看娛樂）

除了外景的體能考驗，走進廚房更是戰火一觸即發。首集迎來「阿鴻上菜」的陳鴻，在狹窄的廚房裡與姚元浩展開烹飪對決 。眼見陳鴻在煮魚料理時鹽巴似乎加得過量，姚元浩急忙出聲制止。兩人隨即在廚房裡為了烹煮過程大聲討論，氣氛緊繃。在吧檯準備食材的莎莎與庹宗康見狀趕緊「避難」，莎莎更表示：「我們不要進去，不要牽扯他們的戰爭！」雖然姚元浩試圖請一旁的小幫手余祥銓上場勸阻陳鴻，但最終煮出來的魚塊邊緣仍有些許燒焦，陳鴻被無情打槍「都有一點焦了啦！」

全新一季的終極任務：夥伴們每到一個地點或餐廳，都必須幫該店設計出一道「全新的料理」，並經由老闆和客人評價，來決定這道菜「要不要留下來」 在極限挑戰下，夥伴們還會碰到欠缺廚房設備的困境 。首集開錄就迎來硬戰！究竟夥伴們能否克服萬難、順利完成全新的地獄級挑戰？敬請觀眾準時鎖定，7/11起 臺灣電視臺：每週六晚間 20:00 首播、Netflix：每週六晚間 22:00 上架、7/12起 八大綜合台：每週日晚間 20:00 播出。