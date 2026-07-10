香蕉老婆倒數4月卸貨　隔空告白女兒：還沒見面已經開始愛妳

記者王靖淳／綜合報導

Timmy在2023年和藝人香蕉（王俊傑）登記結婚，日前小倆口宣布將迎來新生命的到來，正式升格新手爸媽。格外引人注意的是，Timmy近日在社群發文分享懷孕24週的真實心聲，內容曝光後，立刻掀起討論。

▲香蕉今年4月宣布即將當爸。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

Timmy坦言，隨著預產期越來越近，最近心中開始湧現出一種很不真實的感覺，「再過不久，我就不是只有誰的老婆了…」宣告自己即將迎來全新里程碑，在不久的將來，她將會正式多出一個充滿責任與幸福的新身份，那就是成為「某個小女孩的媽媽。」

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Timmy也忍不住開始想像未來與女兒互動的畫面。她表示，只要一想到以後身邊會有一個小小身影，可能會「學我說話、學我走路」，甚至長大後可能會調皮地「偷穿我衣服、偷用我的化妝品」，這些想像都讓她直言，「心裡就會突然變得很柔軟」。Timmy更驚嘆，原來「有女兒」這三個字，竟然擁有如此神奇的魔力，會讓人突然之間變得好溫柔。

目前懷孕進度來到第24週的Timmy，正懷著滿滿愛意倒數新生命的來臨。雖然女兒還待在肚子裡，但她仍隔空對著愛女深情告白：「我的小女孩，還沒見過面，我已經先開始愛妳了！」最後，Timmy也特別在文末備註「孕期24W」與「再4個月」等關鍵字。