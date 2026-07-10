女星爆決裂虞書欣內幕！　認「發生噁心事」看清：沒把我當朋友過

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星易易梓（舊名易易紫）日前在直播中談及與虞書欣的過往關係，坦言兩人以前曾是朋友，不僅會一起吃飯、拍照，連私人帳號都有互相關注。然而，後來因為一件「噁心事」，讓她發現自己可能從來沒被對方當成朋友過，一番話掀起網友熱烈關注。

▲易易梓稱以前和虞書欣交情不錯。（圖／翻攝自微博／易易紫Niki_、虞書欣Esther）

易易梓在9日直播中，看到網友質問「這麼恨虞（書欣）」，她大方回答：「我沒有恨她，姐妹們，我跟你們講，我沒有恨虞。」她無奈表示，雙方還沒紅的時候，她一直認為彼此是朋友，會一起打羽毛球、上舞蹈課、吃飯、拍照，包括私人帳號也是互相關注的關係。她透露，直到發生了一件「不可描述的、挺噁心」的事情，她才知道自己可能沒被虞書欣當成朋友過，最後友誼也破裂、刪除了聯絡方式。

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▲易易梓透露因為一件「噁心事」，和虞書欣友誼破裂。（圖／翻攝自微博）

隨著事件發酵，易易梓在10日最新的直播中，進一步透露該件事情發生的時候，虞書欣還沒有紅，但事情絕對是真的，「因為當事人跟我親口就是默認了這件事情。男方。對。所以就發生了一些事情，導致我們之間就不可能再做朋友啦。」她強調，自己這輩子行得正、走得正，無論談戀愛還是對朋友，從來沒有背叛過別人，「我朋友的男朋友我從來不碰的，無論是前任還是後任，我就這麼跟你們講了，姐妹們。」

▲易易梓的直播言論引發揣測。（圖／翻攝自微博）

面對網友拿兩人做比較，易易梓也大方承認虞書欣「比我好看、比我紅、比我有流量」，但她隨後也霸氣回嗆：「比我好看，怎麼了？能多活幾歲？是不是？我無所謂呀。」她直言，自己原本沒打算要把事情說出來，只是剛好被問到才提及，沒想到卻被部分粉絲私信指控是在蹭流量，無奈直呼：「我要是想蹭流量的話，我天天在熱搜上面掛著。」表示自己雖然怕被罵，但也惹不起。