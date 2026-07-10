AI將影響藝人生計　演藝工會理事長曹雨婷呼籲團結

記者葉文正／台北報導

台北演藝工會理事長曹雨婷投入工會服務近八年，長期奔走於演藝圈第一線，協助藝人面對勞健保、工作媒合、急難救助及職涯發展等問題。她坦言，工會工作遠比外界想像更加繁雜，不僅肩負會員權益保障，更經常需要在藝人遭遇人生低潮時伸出援手。為凝聚演藝圈情感與傳承本土文化，工會也將於7月17日在西門紅樓舉辦演唱會，包括王中平、秀蘭瑪雅、李炳輝等藝人都將登台演出。

▲演藝工會理事長曹雨婷提到會務非常的繁雜。（圖／記者湯興漢攝）

目前台北演藝工會會員已達數千人，涵蓋歌手、演員及相關表演工作者。曹雨婷表示，進入工會後才真正感受到這份工作的責任重大，因為工會服務牽涉層面極廣，從最基本的勞保、健保、勞退，到法律協助、工作媒合、職業災害及勞資糾紛，每一項都攸關會員的重要權益，只要任何環節疏忽，都可能影響會員未來生活。

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▲曹雨婷擔心演員或歌手被AI取代。（圖／記者湯興漢攝）

她指出，許多年輕藝人對勞保與退休保障觀念仍不夠重視，尤其90後、甚至更年輕的從業人員，常認為自己還年輕，對未來退休或長期保障沒有太多規劃。但她認為，演藝工作收入不穩定，更需要及早建立保障觀念，否則等到年紀增長或工作減少時，將面臨更大的生活壓力。她強調，工會除了持續宣導勞健保的重要，也會主動協助會員了解相關制度與權益。

▲曹雨婷呼籲政府單位正視演員權益。（圖／台北市演藝工會）

除了保障制度外，台北演藝工會近年也積極替會員爭取工作機會，協助媒合廣告、戲劇、商演及演唱會等演出內容，同時也持續推動資深藝人舞台演出與本土文化傳承。曹雨婷表示，工會除了舉辦國語老歌演唱會，也積極投入閩南語經典演唱活動，希望延續台灣在地文化記憶，包括西門町紅包場文化與歌廳秀文化。她認為，這些曾是許多家庭的重要經濟來源，更代表台灣演藝史的重要一頁，不應在時代變遷下逐漸沒落。

▲曹雨婷非常疼愛小孫女。（圖／記者湯興漢攝）

面對AI科技快速發展，曹雨婷也坦言憂心。她表示，AI已逐漸影響影視與音樂產業，未來不排除會衝擊演藝人員工作機會，因此她希望政府、產業及工會能共同重視相關問題，協助藝人因應新時代變化。同時，她也呼籲演藝圈彼此團結，在競爭激烈的環境中，仍需保持善良與互助精神。

在推動產業發展方面，工會近年也積極展開國際交流，邀請韓國知名編劇、導演與製片來台交流，也與美國好萊塢影視工作者接軌，希望提升台灣影視產業的國際能見度。除此之外，工會每年也與政府合作開設二、三十個職業訓練課程，幫助藝人培養第二專長，增加未來職涯選擇與就業機會。

日前工會也投入電影協拍與資源整合工作。近期協助電影《腎上腺–母侵》拍攝時，工會不僅號召會員參與演出，也協助翻譯與現場資源支援。曹雨婷表示，當導演周騰提出需求時，工會義不容辭協助，希望透過實際行動支持台灣電影產業發展。

談到最令她難忘的部分，曹雨婷坦言，其實工會經常面對的是藝人最真實的人生困境。有些藝人因工作不穩繳不出房租，甚至險些被房東驅離；有人遭逢水災導致住家受損，也有人因生病無力負擔醫療費用，工會都會第一時間提供協助。有時情況緊急，她甚至會自掏腰包幫助會員度過難關。

多年來，工會曾對多位資深藝人提供協助與關懷，曹雨婷說，從經濟援助、醫療協助到生活支持，希望讓曾經為演藝圈付出的前輩們，在遭遇困難時不至於孤立無援。曹雨婷表示，工會存在的意義，就是在藝人最需要的時候站在身旁，持續成為大家最堅強的後盾。

她強調，未來工會仍將持續投入藝人照護、職業保障與產業發展工作，也希望透過演唱會與各項活動，向所有資深藝人與會員表達感謝與敬意。她同時呼籲社會大眾，能更加重視演藝人員的勞動保障與長期照護議題，共同打造更穩定、健全的演藝環境。