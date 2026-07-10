5天沒洗澡超狼狽！17歲少女街頭被相中　打敗3000人成坎城神片女主角

記者蕭采薇／綜合報導

西班牙新銳女星尤希雅嘉西亞（Llúcia Garcia）星運爆棚！她首次參演電影，便直接擔綱柏林金熊獎名導卡拉西蒙（Carla Simón）最新力作《這年夏天，愛之尋謎》（Romería）的女主角。

▲尤希雅（右）首次參演電影，便直接擔綱名導卡拉西蒙最新力作《這年夏天，愛之尋謎》的女主角。（圖／海鵬提供）

該片不僅風光入選去年坎城影展主競賽單元，今年更狂掃西班牙哥雅獎、高第獎等30多項大獎提名，也讓尤希雅當初超糗的「選角內幕」意外曝光，引發影迷熱烈討論。

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5天沒洗澡被攔下！「迷茫臭酸樣」神吻合女主角

原來，尤希雅嘉西亞在演出這部電影前，壓根沒想過自己會成為演員。當時年僅17歲的她，正擔任夏令營的輔導員，剛結束野外營隊準備搭車回家時，竟在巴塞隆納街頭被選角導演一把攔下。

有趣的是，當時尤希雅已經整整「五天沒有洗澡」，整個人呈現極度狼狽、甚至有點「與世界脫節」的放空狀態。沒想到這副超糗的模樣，竟意外受到導演卡拉西蒙的強力青睞，認為她身上散發出「自然、真實且帶點迷茫的青春氣質」，完美符合女主角「瑪麗娜」的角色設定。

▲尤希雅當初在巴賽隆納街頭被發掘，當時她因為參加野營，已經整整「五天沒有洗澡」。（圖／海鵬提供）

最終，她就憑著這股獨特的氣質，從3000名海選女孩中脫穎而出。而尤希雅也不負眾望，以極具渲染力的細膩演技，一舉入圍今年哥雅獎最佳新演員。

Z世代不知愛滋病！狂補歷史課揭開家族暗黑史

《這年夏天，愛之尋謎》是金熊獎名導卡拉西蒙繼《夏日1993》與《桃子樹的季節》後，「家族三部曲」的最終曲。劇情講述18歲孤女瑪麗娜（尤希雅嘉西亞 飾）隻身前往海濱小鎮維戈（Vigo）尋找亡父母的家族記憶。

面對親戚們的逃避與沉默，她只能透過母親留下的日記與照片，拼湊出父母親的過去。該片不僅是一場尋根之旅，更溫柔勾勒出西班牙在1980年代受到海洛因與愛滋病（AIDS）流行影響的那一代人。

▲「Z世代」的尤希雅嘉西亞（中），在拍《這年夏天，愛之尋謎》前根本不知道什麼是愛滋病。（圖／海鵬提供）

驚人的是，身為「Z 世代」的尤希雅，在拍戲前根本不知道什麼是愛滋病，對這段沉重的歷史陰影也幾乎一無所知。為了完美詮釋尋根女孩「瑪麗娜」，她花費數個月的時間研讀劇本背景，並向經歷過那個年代的長輩請益，讓她直呼拍攝這部電影，簡直就像是給自己上了一堂「高強度的歷史課」。

▲尤希雅（左）意外擊敗3000女孩獲得《這年夏天》演出機會，並入圍哥雅獎。（圖／海鵬提供）



坎城紅毯當逛街！「純真反差萌」狂圈粉國際媒體

令尤希雅難忘的是，當《這年夏天，愛之尋謎》入選坎城影展主競賽，也瞬間將初出茅廬的她推上世界矚目的國際舞台。第一次面對坎城紅毯的奢華場面與閃不停的鎂光燈，尤希雅當場驚呆。尤其她一身清新隨性的自然穿搭，在那個崇尚高級訂製服的殿堂裡顯得格外突兀，讓她忍不住自嘲：「穿得好像去逛街！」

▲尤希雅（右）出席新片《這年夏天，愛之尋謎》首映，以自然風走坎城紅毯，自嘲去逛街。（左起）男主角米奇馬丁、導演卡拉西蒙。（圖／海鵬提供）

不過，正是這種毫無包袱的純真與反差萌，反倒讓她顯得真誠可愛，成功博得國際媒體與影評人的高度好感。《這年夏天，愛之尋謎》透過導演細膩的鏡頭，揉合自然主義與魔幻寫實風格，交織出一段動人且充滿浪漫柔韌能量的成長故事，電影將於7月24日在台正式上映。