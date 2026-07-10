楊子儀取得道士資格！新身份正一派「三穗道長」　披道袍親現身朝天宮執法

記者蕭采薇／綜合報導

電影《農曆三月二十三》為了實踐對媽祖娘娘的承諾，劇組於9日特別重回當初拍片的取景地「雲林北港朝天宮」，盛大舉辦「放電影給媽祖看」特映會。導演王重正率領片中要角楊子儀、吳政勳、方琦、陳明真、梁佑南與蔡阿炮一同出席，陪同現場信徒及影迷在宮廟前共同觀影，現場氣氛溫馨感人。

▲楊子儀已取得道士資格。特別換上道袍，以正一派「三穗道長」的身分現身北港朝天宮現場執法。（圖／壹捌玖伍電影公司）

戲裡演邊緣人⋯戲外是「三穗道長」！楊子儀披道袍執法

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除了演員們的感性告白，楊子儀在片中與戲外的「雙重身份」更是本次活動的一大亮點！他在戲中飾演的「黑豬」一角觸動無數觀眾，完美詮釋滿身戾氣、被社會徹底拋棄的邊緣人，最終靈魂獲得洗滌與救贖。

令人驚喜的是，戲外的楊子儀早已取得道士資格。在特映會當天，他特別換上道袍，以正一派「三穗道長」的身分現身北港朝天宮現場執法，親自主持祈福感恩科儀，答謝北港朝天宮、西螺太平媽祖及雲林縣政府拍攝期間的協助與指導，專業又虔誠的模樣讓現場信徒讚嘆不已。

▲楊子儀有虔誠信仰。（圖／壹捌玖伍電影公司）

歷經波折靠信仰挺過！梁佑南認錯喊：神明都在看

演員梁佑南在現場感性透露，在廟口大家並肩坐著看電影，是台灣特有且極其幸福的文化。她更在台上大方分享，自己這一年來其實經歷了許多不為人知的波折與考驗，非常感謝媽祖娘娘讓她在信仰中重新站起來。

▲梁佑南現身電影《農曆三月二十三》特映會。（圖／壹捌玖伍電影公司）

面對台下滿滿的信徒，梁佑南溫馨提醒大家：「在神明面前絕對不能說謊，朝天宮的氣場非常強大，所有的一切，媽祖娘娘都在看著。」她勸勉觀眾在觀影過程中靜下心來，電影中的情節若引起共鳴、甚至產生懺悔的心，千萬不用害怕，「只要在心裡誠實地告訴媽祖娘娘『我知道我錯了』，就能在神明的護佑下過了一個關。」

▲方琦和媽媽梁佑南，一同現身電影《農曆三月二十三》特映會。（圖／壹捌玖伍電影公司）

而首度體驗「廟前放映初體驗」的方琦也直呼震撼與幸福，感性表示這部電影是一份充滿愛與祝福的禮物。

獲全台88間宮廟力挺！重溫野台文化「巡迴放給媽祖看」

電影《農曆三月二十三》是一部跨越1915、1955與2025三個年代的奇幻史詩。導演王重正特別指出，這部電影獲得全台88間宮廟鼎力支持、雲林12間宮廟實地取景，不只是用眼睛看，更需要用耳朵聽、用心去感受。

▲電影《農曆三月二十三》重回當初拍片的取景地雲林北港朝天宮，盛大舉辦「放電影給媽祖看」特映會。（圖／壹捌玖伍電影公司）

為了讓這份來自媽祖的大慈悲傳遞到更多角落，王導在現場隆重宣布，將正式啟動「放電影給媽祖看」巡迴特映計畫，未來劇組將走進全台各大宮廟，直接在廟口廣場進行放映。這不僅是重溫台灣傳統的野台文化，更希望能打破戲院的空間限制，讓信仰的溫暖直接落地。

全程見證劇組拍攝艱辛的北港朝天宮董事長蔡咏鍀也出席力挺，他感性提醒現代人活在當下的智慧：「人生最重要的就是要對得起咱這一生，不要留到來世才惋惜。」並大讚看一次這部電影就像讀過一次天上聖母經，絕對是實踐媽祖大慈的最佳方式。