睽違47年回歸國片！翁倩玉強勢封后　台灣影評人協會獎《左撇子》成最大贏家

記者蕭采薇／台北報導

第七屆台灣影評人協會獎得獎名單，於10日下午正式揭曉！泰國籍男星萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）憑藉《白衣蒼狗》創下紀錄，成為影協獎史上首位外籍影帝；而傳奇影星翁倩玉則以《陽光女子合唱團》順利封后，以壓倒性的強大氣場與實力征服所有評審。

▲第七屆台灣影評人協會獎得獎名單公布，影帝萬洛隆甘迦、影后翁倩玉。（圖／台灣影評人協會提供）



激戰4小時！《左撇子女孩》一票險勝奪最佳導演

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本屆評選過程相當激烈，評審團歷經4個多小時的討論與表決才產出最終名單。在「最佳影片」中，《大濛》與《左撇子女孩》一路纏鬥到最後一輪，最終由《左撇子女孩》囊括近三分之二的票數順利奪得。

而「最佳導演」的廝殺更為白熱化，陳玉勳《大濛》、曾威量與尹又巧《白衣蒼狗》以及鄒時擎《左撇子女孩》三方鼎立，最終輪《白衣蒼狗》與《左撇子女孩》兩強對決，鄒時擎以「一票之差」險勝。

▲《左撇子女孩》最佳導演鄒時擎。（圖／台灣影評人協會提供）



評審大讚《左撇子女孩》以細膩且具生活實感的筆觸，重新定義了當代台灣家庭電影的敘事可能性。榮獲雙料大獎的鄒時擎感性表示：「非常感謝台灣影評人協會的肯定，能獲得這兩項殊榮，對我而言意義重大，也讓整個團隊備感鼓舞。」

史上首位外籍影帝誕生！泰星萬洛隆甘迦擊退曾敬驊

最佳男演員的競爭同樣精彩，入圍的包含《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦、《大濛》柯煒林與《我家的事》曾敬驊。最終，萬洛隆甘迦在語言隔閡下，仍傳神地詮釋出非法移工的悲涼與善良，多一分流於煽情、少一分又難觸及角色重量，沉穩動人的演技讓他以近三分之二的票數勝出。

▲萬洛隆甘迦以《白衣蒼狗》獲得影帝。（圖／台灣影評人協會提供）

得知獲獎消息後，萬洛隆甘迦驚喜直呼：「身為首位得獎的外籍影帝實在深感榮幸，真的很驚喜，感謝台灣影評人對於我的肯定。我一直期待可以參加這個典禮，很開心！」

睽違47年拍國片封后！翁倩玉展「定海神針」超強氣場

最佳女演員則由《陽光女子合唱團》翁倩玉、《我家的事》高伊玲與《左撇子女孩》馬士媛展開三方角逐。在首輪票數平均、熱烈攻防後，翁倩玉憑藉精準掌握弒夫女囚的複雜心路歷程，以真摯細膩且宛如「定海神針」般的強大氣場，在激戰中順利奪下影后寶座。

▲翁倩玉以《陽光女子合唱團》拿下影后。（圖／台灣影評人協會提供）

對此，翁倩玉開心且優雅地致謝：「我感到非常開心也很榮幸。我已經有47年沒有回來演出台灣電影，這段時間一直都在等待一個好機會。」她特別感謝導演林孝謙（Gavin）給予演出感人角色的機會，並感性喊話：「這部電影讓我收穫良多，但最讓我開心的，是有機會能認識你們，並得到大家的信任與友誼！」

評審拉票大逆轉！陳玉勳《大濛》勇奪最佳劇本

劇本獎項更上演了戲劇性的大逆轉！原本由《左撇子女孩》一路票數領先，但支持《大濛》的評審在最後一輪用力拉票，力讚其宏大的時代格局與創作難度，成功在關鍵時刻說服評審團，讓陳玉勳擊敗《左撇子女孩》與《我家的事》奪下最佳劇本獎。

▲第七屆台灣影評人協會獎得獎名單公開。（圖／台灣影評人協會提供）

評審團認為，該劇本不僅延續陳玉勳對小人物草根生命力的關注，更帶有寓言式的精妙寄託。陳玉勳今雖因事不克出席，但他透過友人表達誠摯感謝，更不改幽默本色，謙遜笑稱這獎項其實應該要讓給更優秀的後輩們，展現大師風範。

▲本屆「特別表揚獎」頒給選角指導（左起）王彥蘋、游惠雯與陳靜媚。（圖／台灣影評人協會提供）

此外，本屆的「特別表揚」獎項，則頒發給為電影注入真實生命力的兩部作品選角指導，由《大濛》的陳靜媚，以及《白衣蒼狗》的游惠雯、王彥蘋、Soifa Saenkhamkon、Tippawan Roomfour共同並列獲獎。