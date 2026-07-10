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《懼裂》瑪格麗特庫利結婚3周年前夕爆婚變！　分居夫落單赴泰勒絲婚禮

記者蔡宜芳／綜合報導

好萊塢女星瑪格麗特·庫利（Margaret Qualley）是傳奇影后安蒂·麥道威爾（Andie MacDowell）的女兒，也因主演電影《懼裂》打開知名度。她在2023年嫁給葛萊美金獎製作人傑克·安多夫（Jack Antonoff），怎料，竟在結婚三周年前夕驚傳婚變，引發外界關注。

▲瑪格麗特·庫利傳出正在與傑克·安多夫（Jack Antonoff）分居中。（圖／路透）

▲瑪格麗特·庫利傳出正在與傑克·安多夫（Jack Antonoff）分居中。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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根據外媒《PEOPLE》報導，31歲的瑪格麗特·庫利與42歲的傑克·安多夫正在分居中，而兩人分開的蛛絲馬跡，在日前安多夫出席泰勒絲婚禮時就已顯露。當時，庫利並未陪同男方，安多夫轉而攜手姐姐一同前往。

知情人士指出，庫利和安多夫的感情關係起伏不定，目前正各自專心於工作並理清頭緒。男方正忙於樂團Bleachers的巡迴演出，而女方則投入新片的前期製作。

▲▼《懼裂》瑪格麗特庫利結婚3周年前夕爆婚變。（圖／翻攝自Instagram／sarahmargaretqualley23、jackantonoff）

▲瑪格麗特·庫利和傑克·安多夫在結婚3周年前夕爆婚變。（圖／翻攝自Instagram／sarahmargaretqualley23、jackantonoff）

庫利和安多夫於2021年公開交往，並在2023年8月舉辦了星光熠熠的盛大婚禮。安多夫在今年4月受訪時，還曾甜蜜回憶2021年與庫利初次見面的瞬間，表示當下就知道自己會娶對方，「我一看到她，感覺就像是一部根本不真實的該死的浪漫喜劇電影。當我遇見她時，我開始想像那些我以前從未想像過的事，比如結婚。」

庫利在婚前接受雜誌採訪時，也曾用滿滿的愛意形容安多夫是「我對的人（my person）」。她當時幸福地說：「我很高興我找到了我對的人，而且這是真實的，這太棒了，這是世界上最好的感覺。」坦言自己同時感到無比興奮又無比安心。如今這段曾被雙方視為真愛的婚姻，卻陷入了瓶頸，而雙方對此也尚未做出回應。

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瑪格麗特庫利傑克安多夫

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