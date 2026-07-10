快訊／二伯哽咽露面！品牌遭疑抄襲日牌「還原創作歷程」　曝艱辛內幕

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日陷入爭議，連帶妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」也成為外界關注焦點。近日有網友比對多款商品，認為其部分設計與日本品牌「SOU・SOU」高度相似，甚至主動寫信向SOU・SOU官方反映。對此，SOU・SOU也正式跨海回信，透露早在2022年便陸續收到來自台灣消費者的相關詢問，至今已持續關注4年。二伯打破沉默，稍早在平台開直播，談及一路走來的艱辛更一度眼眶泛淚，並向一路支持的粉絲致謝。

▲二伯露面哽咽。（圖／翻攝自臉書）

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直播中，二伯表示，希望大家能了解HAHABABY每一項商品誕生背後所投入的心力。她透露，許多圖案的靈感都來自生活觀察，以及與孩子共同創作的過程，「很多圖案不是憑空設計出來的，有時候靈感是來自我陪小朋友畫畫，或是生活中看到的一些事物。」她也舉例，品牌經典的「小怪獸」角色，最初就是源自故事中的人物，之後再與設計師及開發團隊經過無數次討論、反覆修改，才逐漸完成最終設計。

她坦言，一件商品從發想到上市往往需要耗費很長時間，團隊每週固定召開會議，從生活中的靈感、客服回饋到商品細節都會不斷討論，確認方向後再尋找合作工廠，「這對我們來說最困難，因為我們希望是台灣製造，能找台灣製造，我們就盡量找台灣製造。」

▲二伯講到背後辛苦數度哽咽。（圖／翻攝自臉書）

二伯也表示，每件商品幾乎都要經過反覆打樣與修正，很少有一次就成功的案例，「不是看到一個東西很想做，就可以馬上變成商品。」她坦言，雖然前置作業相當繁瑣，但看到成品完成、獲得消費者喜愛，就是團隊最大的成就感。講到最後，二伯感謝一路以來支持品牌的粉絲，「謝謝大家一直以來給我們支持，謝謝大家，能夠把我們天馬行空的事情變成真的。」

不過，整場直播，二伯並未正面回應外界質疑品牌設計與日本品牌SOU・SOU相似一事，而是著重分享商品的創作理念與開發歷程，相關爭議也持續在網路上引發討論。