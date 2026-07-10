日客沒錢泡湯跨海發尋人啟事！「恩人合照曝」竟是朱軒洋　本人現身還原真相

記者蕭采薇／台北報導

先前日本橫濱一名中年公務員桑原先生來台旅遊，返國後竟特地向台灣媒體寄出一封「尋人啟事」，希望找到一位曾在溫泉會館出手相助的台灣年輕人。沒想到隨信附上的合照曝光後，竟是演員朱軒洋。朱軒洋9日出席北影入圍酒會時，坦言一開始看到新聞也嚇到。

▲朱軒洋被日本遊客「協尋」坦言有嚇到。（圖／記者黃克翔攝）

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登尋人啟事嚇壞！還原真相加碼曝「跟洛杉磯遊民變麻吉」

朱軒洋9日出席北影入圍酒會，被問及此事，他坦言真的有嚇到，「沒想到會寫這麼長一封信。」但朱軒洋也解釋，有人以為他是幫日本遊客付錢，但其實只是和對方換錢。日前他隨金馬，與一票演員前往好萊塢上表演課，也是和洛杉磯路邊遊民變好友，買咖啡前還會主動問對方「要喝什麼？」ˋ

只剩日幣卡關超崩潰！日公務員跨海發信尋恩人

據桑原先生表示，自己一直很喜歡台灣，6月中旬再度來台旅遊，在台北品嚐美食後搭高鐵前往台中，返日前最後一天則特地前往北投行義路泡溫泉。不料準備購票時才發現，現場無法使用信用卡及電子票卡，工作人員也表示無法收取日圓現金，而他身上僅剩搭車用的少量台幣，一時陷入困境。

▲朱軒洋出席北影入圍酒會。（圖／記者黃克翔攝）

就在此時，一名站在櫃檯附近的台灣年輕人主動以英文詢問是否需要幫忙。桑原先生原本只是希望對方協助詢問櫃檯能否收取日圓，沒想到對方二話不說，直接拿出台幣與他兌換，讓他順利買票泡湯。桑原先生感動表示，過去到台灣旅行時就曾多次受到台灣人的幫助，這次經歷再次留下深刻又美好的回憶，因此返國後仍念念不忘。

尋人前不知道是藝人！朱軒洋：沒泡到太可惜了

而桑原先生附上的合照曝光後，不少人立刻認出照片中的男子正是朱軒洋。對於暖心事蹟意外曝光。朱軒洋表示，「只是看他只有日幣沒辦法泡湯，就幫忙，畢竟日本人來到山上這麼遠，還沒辦法泡，我覺得很可惜，希望他那天泡湯有放鬆到。」再次展現出台灣的人情味。