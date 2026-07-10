李懿動手術3個月禁染髮　掀髮驚見「大片白色」求救釣出一排苦主

記者蔡宜芳／綜合報導

女星李懿10日在社群崩潰透露，自己近來因動了提眉手術，長達三個月不能染髮，才發現自己白髮量驚人。對此，她苦惱向廣大網友求助「遺傳性白髮是否有救」，結果引來大批有相同困擾的苦主熱烈討論。

▲李懿透露自己家族有遺傳性白髮基因。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

李懿在影片中，對著鏡頭展示自己的秀髮，直呼白頭髮長得超級猖狂，「因為我做提眉的關係，我有三個月不能染頭髮，我不知道我的白頭髮是那麼多。」她也提到，今年35歲的妹妹跟她一模一樣，都是特定一區有很多白頭髮。面對頭頂上的白絲，她也著急求問：「這真的沒有辦法改善嗎？真的沒有辦法，只能染髮嗎？」

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▲李懿才3個月沒染髮，頭頂就冒出一片白髮。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

影片曝光後，隨即引大批網友共鳴，許多苦主留言直呼「我也是，無限染髮」、「18歲就出現第一根白髮」。熱心網友也紛紛提供偏方，建議她多吃點芝麻、早點睡、補充蛋白質，或是嘗試抹苦茶油等；也有不少過來人幽默開導「能改善啊～習慣它」、「妳這樣還是很漂亮」，勸她與白髮共存，接受它也是另一種美。