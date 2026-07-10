記者林汝珊／綜合報導

南韓人氣女團IVE隊長安兪真傳出抽中首爾高級住宅，韓媒10日報導指出，她成功抽中首爾瑞草區方背洞重建案「THE H 方背」一般分售抽籤資格，由於該建案近年房價飆漲，若中籤的是熱門84平方公尺戶型，推估可望賺進近18億韓元（約新台幣3800萬元）的價差益，引發外界熱議。

▲安兪真傳出抽中首爾高級住宅，公司回應：「不便確認」。（圖／翻攝自IG）

據韓媒報導，安兪真抽中的是即將於9月交屋的「THE H 方背」一般分售抽籤戶。該建案為首爾瑞草區方背5區重建的大型住宅社區，去年8月開放一般分售，由於適用「分售價格上限制」，且沒有自住義務，吸引大量民眾申請，其中一般分售抽籤戶約215戶。

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依照韓國規定，江南3區及龍山區等投機過熱地區，部分戶數會依照專用面積比例採抽籤方式分配。據消息指出，安兪真成功抽中其中名額，不過目前尚未確認她是否會實際入住，也未公開中籤的戶型。

其中熱門的84平方公尺戶型，分售價格為22億4300萬韓元，然而今年4月成交價已達36億9295萬韓元，市場開價更來到約40億韓元，若安兪真中籤此戶型，外界推估她可望享有約18億韓元的房價增值空間。

對此，安兪真所屬經紀公司Starship娛樂回應表示：「由於此事屬於藝人的個人事項，不便確認，敬請見諒。」