陸未成年「火燒虐殺流浪狗母子」　男星3度發聲遭刪文掀網怒火

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸廣東在6月底發生一起駭人虐殺動物事件，當時四名未滿14歲的未成年人，殘忍用棍棒毆打、潑汽油火燒等方式，虐殺一隻哺乳期的流浪狗媽媽及其幼犬，四人還將過程拍下並上傳到網路。對此，男星杜江於5日開第一槍發聲，卻屢遭社群平台刪文，讓網友都跟著火大。

▲杜江和妻子霍思燕平時就經常關注動物議題。（圖／翻攝自微博）

據悉，該案件因施暴者未滿法定處罰年齡，加害者們僅被送往專門學校接受教育，未承擔任何刑事責任。對此，杜江自5日起，多次發文斥責虐待行為，雖然他的發聲影片至少被平台下架三次、內容一度遭清空，但他仍不屈不撓修改內容、重新上傳，成為娛樂圈唯一持續公開表態的藝人，其強硬捍衛動物權益的舉動，引發網友熱烈討論與支持。

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▲杜江公開發聲，卻屢遭刪文。（圖／翻攝自微博）

另有網友補充翻出杜江的社群置頂影片，發現杜江和妻子霍思燕曾在路邊救助過一隻受傷的流浪犬。夫妻倆帶狗狗去醫院看病時，才驚覺狗狗耳朵上有編號，是一隻曾被當作實驗用途的實驗犬，身上有很長的刀疤，做檢查發現沒有脾臟，且抽血的時候沒有任何的反應，甚至會主動配合，令人難以想像經歷了什麼。

▲杜江夫婦收編被遺棄的實驗犬。（圖／翻攝自微博）