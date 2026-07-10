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呱吉首吐金錢焦慮　竟為一塊羊肉差點絕交

記者葉文正／台北報導

公視全新實境節目《寰宇龍虎豹》將在本週日(7/12)於公視頻道開播，由呱吉、迪拉與逞誠共同主持，第一集將前往土耳其。呱吉與迪拉竟因一塊羊肉燉豆子險些絕交，傲嬌互動被粉絲戲稱「這節目絕對是戀綜無誤！」三位大叔也卸下心防，呱吉首度赤裸吐露年老後的金錢焦慮；迪拉則精闢觀察到呱吉從「服務型人格」轉變為累了就擺臭臉，欣慰表示：「他終於當我們是真朋友！」

▲逞誠(左起)、呱吉、迪拉共遊土耳其爆「戀綜感」。(圖／寰宇龍虎豹 提供)。

▲逞誠(左起)、呱吉、迪拉共遊土耳其爆「戀綜感」。(圖／寰宇龍虎豹 提供)。

《寰宇龍虎豹》節目中三人在土耳其當地人家作客，享用土耳其家常羊肉料理，被美味的羊肉燉豆子驚艷，沒想到沒被舀到羊肉的迪拉，向呱吉要求分食一口卻慘遭怒瞪。迪拉事後委屈地控訴呱吉：「認識你這麼久，我跟你要什麼你都很大方，我們出去外面玩或吃飯，你也總是讓著我，沒想到今天你第一次兇我，竟然是為了一塊羊肉！真的吃到好吃的你就這麼卑鄙。」

▲逞誠(左起)、呱吉、迪拉共遊土耳其爆「戀綜感」。(圖／寰宇龍虎豹 提供)。

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▲呱吉如願吃到冰淇淋。(圖／寰宇龍虎豹 提供)

而節目中三人聊天時，呱吉也坦言自己其實沒什麼朋友，因此無法輕易向朋友完全呈現出真正的自己，講完自己變尷尬了起來，彆扭笑說：「講起來好像在談戀愛，煩死了！」而這段傲嬌的互動與搶羊肉翻臉的橋段，立刻被敏感的粉絲們戲稱：「這絕對是戀綜節目無誤！」大叔間極致的真實矛盾與微妙情愫也讓觀眾大呼過癮。

雖然在網路上擁有極高聲量，有不少死忠粉絲支持與喜愛，但呱吉卻在節目中赤裸談起自己的「中年焦慮」與對未來的恐懼。他坦言，雖然自己現在做了一堆事情，但其中其實有許多都很虧錢，這讓他不自覺會去想：「如果到了70歲，該如何才能有尊嚴的生活？」而他得到的唯一答案，就是「要很有錢」。呱吉在土耳其的夕陽下感嘆，如果自己沒有足夠的錢讓自己有尊嚴地過生活該怎麼辦？這份對老後生活的現實焦慮，戳中了無數步入中年人的心聲。

事實上，呱吉與逞誠過去在阿姆斯特丹曾發生爭執，彼此心裡留有疙瘩。然而經過土耳其的同甘共苦，迪拉精闢觀察到以前的呱吉其實是「服務型人格」：「以前我們出去玩就算再累，他也不會露出任何臭臉。」但在這次的實境旅程中，迪拉發現呱吉累的時候，跟他講話開始會不理人了，這反而讓迪拉感到欣慰：「覺得他似乎有開始把我們當成真正的朋友，才能卸下防備。」

迪拉更笑說，自己一路上爬洞穴教堂，呱吉不僅沒鼓勵、也沒過問他的狀態，所以他也毫不避諱地把兩瓶水插在呱吉背包上，讓呱吉幫忙馱了一整天的水，大叔間無聲的任性與信任，反而改善了彼此原本緊繃的關係。

《寰宇龍虎豹》由網路紅人呱吉（本名邱威傑）、音樂廠牌「顏社」創辦人迪拉（本名張逸聖），以及知名Podcast節目「臺灣通勤第一品牌」主持人之一的逞誠（本名李毅誠），三人共同監製、主持。特別邀請知名紀錄片導演沈可尚，首次為實境節目掌鏡，記錄下這三位很會聊天的中年男人，前往土耳其、蒙古國、日本沖繩、臺灣司馬庫斯，展開四段實境節目史上前所未見的旅程。節目於公視+ 搶先上架，7/12起每週日晚間9點於公視頻道播出。

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