Ozone哲言北海道玩太嗨「吃雪還躺雪」慘發高燒：以為暖氣太強

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone成員李哲言推出全新單曲〈重新把你寫進我100首情歌〉，一改過去在團體中的酷帥饒舌形象，首度以遺憾情歌為主軸，唱出「如果人生能重來一次」的心境。他坦言起初曾抗拒發行情歌，認為自己應該做更熱血、強烈的作品，直到創作完成才發現，原來堅強外表下也藏著脆弱敏感的一面。

▲李哲言推出單曲〈重新把你寫進我100首情歌〉。（圖／索尼提供）

為了呈現歌曲深刻的遺憾感，MV特地遠赴北海道拍攝，這也是李哲言人生第一次看到雪。他笑說，第一個念頭竟是「雪吃起來是什麼味道」，還真的抓了一把路邊積雪放進嘴裡，事後打趣表示：「下次可以淋巧克力醬一起吃。」拍攝時他更挑戰直接躺進雪堆，沒想到雪水滲進衣褲，冷到鼻子幾乎失去知覺。

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原本自認不怕冷的李哲言，當晚回到飯店後竟發燒，卻渾然不知，還以為只是暖氣開太強。他笑說：「最好笑的是我根本不知道自己發燒了。」幸好行李裡備有維他命等保健品，加上休息後很快恢復體力，順利完成所有拍攝，也讓他直呼成果再辛苦都值得。

▲李哲言新歌MV特地遠赴北海道拍攝。（圖／索尼提供）

除了拍MV，李哲言也趁機朝聖北海道在地拉麵店，特地避開知名名店，找到一間藏身金融大樓地下室的小店，老闆一句「大丈夫！I know」便直接決定餐點，讓他滿頭問號，沒想到端上桌的拉麵卻讓他驚為天人，大讚看似簡單卻充滿職人精神。