陳珊妮紅到日本「日男星也來朝聖」　歌后還被點名「代表當代台灣」

記者蔡琛儀／台北報導

由StreetVoice街聲與日本PANDA RECORD共同策劃的台灣音樂企劃「PARK PARK @ TOKYO」持續深耕日本市場，繼鄭宜農、陳珊妮接連完成東京專場後，不僅吸引近千名觀眾朝聖，也獲得日本媒體、音樂產業人士及在地樂迷關注，更將攜手Tower Records推出實體發行、簽售等合作，讓台灣音樂以更深入的方式走進日本市場。

▲鄭宜農。（圖／StreetVoice街聲提供）

鄭宜農以「圓缺 Moon Phases 2.0」世界巡演東京站打頭陣，日媒更將她定位為「代表當代台灣的創作歌手」，肯定她對語言、身分認同與生命經驗的細膩描寫。不少人演出後主動詢問台語歌曲的創作背景，並大讚作品充滿電影感。活動也與朝日電視台、BS朝日合作播出相關內容，進一步擴大台灣音樂在日本的曝光。

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陳珊妮則帶著《Peace of Shxx》東京專場登場，透過〈戰神卡爾迪亞〉、〈漢娜怎麼說〉等作品，搭配日文歌詞翻譯及影像設計，帶領觀眾深入理解作品探討的科技、歷史與自由等議題，日本樂團THE SPELLBOUND成員中野雅之、小林祐介也特地到場支持。

▲陳珊妮。（圖／StreetVoice街聲提供）

接下來將由生祥樂隊、黃宣與Lücy接力登場。其中，生祥樂隊將舉辦《江湖卡夫卡》日版黑膠發行演唱會，黃宣除了東京專場，也將推出日本限定作品並舉辦Tower Records簽售，Lücy則同步推出黑膠企劃。