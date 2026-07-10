20歲偶像出道2個月驟逝！隊友聽到「哥，你不認識我嗎」憶亡友淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體OMEGA X於2021年出道，他們近日出演綜藝節目《Syndrome》，巫師卻在隊長宰漢面前駐足腳步，突然用哭腔說著「哥哥，你不認識我了嗎？」令他當場情緒潰堤，一問才發現，在他以團體OMEGA X出道以前，上一個待的隊伍SPECTRUM有位與他感情深厚的成員金東允，但金東允（김동윤）在出道2個月後驟逝，團體最後也走上解散結局。

▲▼巫師突然說出「哥，你不認識我嗎？」宰漢淚崩。（圖／翻攝自SBS YouTube）



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宰漢近日出演綜藝節目《Syndrome》，團員們找上巫師接受「財數祭」儀式，希望他們未來活動可以更加順利、活躍。然而，就在儀式進行期間，巫師突然說了一句「有一位年輕男性」，緊接著慢步走到隊長宰漢面前：「哥哥，你不認識我嗎？我們之前不是很好嗎，好久不見，你過得好嗎？」熟悉的語氣，讓宰漢眼眶瞬間變紅。

巫師語氣逐漸哽咽，並叮囑宰漢：「不要生病，不要生病、不要傷心，你要振作，不要哭，以後還有很多兇險的道路，我會幫你，我會守護著你，約定，不管有什麼事我都會守護著你」，最終宰漢哭了出來。

▲▼宰漢的隊友金東允在20歲時離世。（圖／翻攝自SBS YouTube）



這段影片掀起討論，宰漢事後受訪時，他也透露之前一直無法出道，是東允主動向公司提議，讓他也能順利出道，東允當時很依賴他，兩人感情很好，沒想到，「就在出道的2個月之後，那位成員就離開人間了」，他坦言「我從來沒有對外講過，但我很想他（東允）。」一句話令在場的人都淚崩。

金東允在2018年5月以團體SPECTRUM出道，過去曾參加生存選秀節目《MIXNINE》打開知名度，怎料，他在出道2個月後突然驟逝，得年20歲。由於他走得很突然，家屬為了查明真相進行驗屍，但最後並未對外公開詳細死因。