154cm小隻馬解放！ 徐凱希「比基尼炸西半球」 網驚「深藏不露！」

記者葉文正／台北報導

從《我愛黑澀會》出道、現為《天才衝衝衝》助理主持人的女星徐凱希，一直以來以甜美外型與機靈反應深受觀眾喜愛。身高僅154公分的她，因嬌小玲瓏的身形(32D／24／34)被粉絲暱稱為「最美小隻馬」，平時穿衣風格多走保守、氣質路線的她，今日罕見大放送，在社群平台曬出一系列出海遊玩的美照，火辣程度瞬間引發網友暴動。

▲徐凱希徜徉在托斯卡納陽光下。（圖／翻攝徐凱希臉書，IG）

徐凱希趁著風光明媚的好天氣搭船出遊，心情顯得相當愉悅。令人驚艷的是，她破天荒換上一套色系大膽的「緊身比基尼」，不僅襯托出她白皙透亮的肌膚，更讓平時隱藏在衣服下的「超兇猛身材」徹底曝光。只見比基尼剪裁精簡，幾乎包不住她那傲人的渾圓雙峰，側身一轉，巨大胸型直接「炸出」鏡頭邊緣，深邃且筆直的事業線更是清晰可見，視覺衝擊力十足。

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▲徐凱希又炸出好身材。（圖／翻攝徐凱希臉書，IG）

儘管身高僅154公分，但徐凱希展現了令人稱羨的「不科學比例」。在桃紅比基尼的修飾下，她的腰線纖細，與豐滿的上圍形成強烈對比，S曲線玲瓏有致，完全看不出真實身高。這組照片打破了她過往的鄰家女孩形象，展現出充滿女人味的性感韻味，讓不少網友看傻了眼，紛紛留言驚呼：「凱希原來這麼有料！」、「這身材太犯規了」、「深藏不露的極品小隻馬」。

▲徐凱希在游泳池拍攝美照。（圖／翻攝徐凱希臉書，IG）

徐凱希也在貼文中流露出好心情，似乎非常享受這段陽光洗禮。這波突如其來的「福利大放送」，不僅讓粉絲大飽眼福，也再次證明了她深藏不露的好身材，成功在網路上掀起一陣熱議旋風。

▲徐凱希過去也曾拍過比基尼辣照。（圖／翻攝徐凱希臉書，IG）