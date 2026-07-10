台北放颱風假掀討論！　呂文婉點破關鍵：這不是雙標

記者王靖淳／綜合報導

每逢颱風來襲，「颱風假到底該不該放」總會引發各界熱議。為此，資深媒體人呂文婉今（10）日就在臉書發文，分享自己對颱風假的看法，貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）



呂文婉提到，台北市長蔣萬安面對「今天風雨未達標為何放假」的媒體提問時，以「把握防颱準備日」回答。對此，呂文婉表示認同，並指出「颱風假，本來就不是等到狂風暴雨來了才決定，而是要根據當下掌握的資訊，提前做判斷。」正因預測充滿變數，這項決策永遠無法滿足所有人，有時前一天宣布放假，隔天卻晴空萬里，便會陷入「有人開心多了一天假，也有人少了一天收入」的兩難局面。

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呂文婉也以自身經歷舉例，坦言自己過去身為上班族時，只要看到氣象預報，心裡也會默默祈禱「颱風快來、颱風快來，我想放颱風假！」十分理解大家渴望不用擠公車捷運、能睡到自然醒與追劇耍廢的期待。然而，自從她轉換身份自己當老闆後，心境卻迎來轉變。她透露，一旦因颱風導致錄影與通告喊停，就面臨沒有收入的窘境；更不用說許多店家和企業在停工時成本照樣在燒、薪水照樣要發，還要扛下物流與訂單延期的壓力。

面對「颱風假到底該不該放」的話題，呂文婉認為這並非雙標，而是「站的位置不同，考量點不同」。她分析指出，上班族希望安全與休息，老闆憂心營運生計，而政府則考量到，不能拿人民生命安全去賭。呂文婉認為，每個人因「肩上的責任不同，所以看見的風景也不同」，因此答案沒有絕對的對錯。最後，她除了祈禱颱風不要造成災情，也提醒民眾做好防颱準備、減少非必要外出。