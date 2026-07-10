高慧君爆債務風波「遭控借錢不還」　她發聲揭情勒內幕：還扯養小鬼

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人高慧君10日遭控借款不還、訊息不讀不回，掀起外界熱烈關注。對此，高慧君於稍早發出聲明正面回應，坦言發文者的確曾提供她精神與實質協助，但後來因對方邀約直銷課程、甚至出現要她負責70萬等怪異言論，讓她身心俱疲，才選擇封鎖。目前她已將相關資訊整理待後續處理，並由經紀人統一回應。

▲高慧君10日捲入債務風波。（圖／翻攝自Facebook／高慧君 Tanivu Yatauyungana﻿）

高慧君在聲明中表示，該發文者為多年前曾合作過的演員，中間少有聯繫，卻仍保有聯絡方式。後來聯繫上時，自己正處於病痛纏身、無法工作，以及母親患病需要看護的低谷期，她非常感謝對方得知後，主動提供精神和實質協助，「其後保持良好互動且不時收到關心，直到她邀約參加什麼『共好發展總會』的課程。」

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高慧君表示，自己原抱持著友好及信任的心態去參加，但發現該課程的操作模式類似直銷，之後便不再參與，「之後她開始出現神鬼之類的相關言語，直指『本人和男友是孽緣，他疑似有養小鬼，要快斬斷』『神降旨要她捐100萬，她已經捐了30萬，剩下的70萬要本人負責』…」並直接將這70萬列為債務，更誣指高慧君曾說出「貪圖男友財產」等言論。

▲高慧君發聲反控對方言行怪異。（圖／翻攝自Facebook／高慧君 Tanivu Yatauyungana﻿）

高慧君也指出，對方重覆在一天內傳送數次長篇大論、小修小改複製貼上的文字，讓她在身心俱疲下，不得不將對方封鎖斷聯。對於爆料文章，高慧君深感無奈，因而特地發表聲明回應。她強調，目前已將相關資訊整理，以待後續處理，此後事件皆由經紀人統一回應，同時感謝大家的關心。

此前，一名Threads網友爆料，聲稱高慧君前三年因重病無法工作，自己曾協助對方度過難關。然而，她發現高慧君在去年10月交往現任男友後，開始有言語情勒等行為，還質疑她幫忙是圖利益、肖想男友財產，至今仍逃避不面對、電話拒接，「我的最大訴求是，請求她或她朋友若有看到此篇請她，出面來與我商討，讓事情好好落幕。」如今高慧君大動作發聲明，反控直銷與捐款的內幕，雙方各執一詞，也讓這起私人恩怨浮上檯面。

高慧君聲明全文：

聲明

此發文者為多年前曾合作過的演員，中間少有聯繫卻仍保有聯絡方式，

後聯繫上時本人正處於病痛纏身無法工作及家母亦患病需要看護的低谷期，在此感謝她得知後主動提供的精神和實質協助。

其後保持良好互動且不時收到關心，直到她邀約參加什麼「共好發展總會」的課程，

本人秉持著友好及信任去參加過一次後，發現其操作模式與經驗上所認知的直銷類似，便不再參與。

之後她開始出現神鬼之類的相關言語，直指

「本人和男友是孽緣，他疑似有養小鬼，要快斬斷」，

「神降旨要她捐100萬，她已經捐了30萬，剩下的70萬要本人負責」…

並將70萬列為債務，

更誣指本人有說出「她貪圖本人男友財產」之言論。

加之重覆在一天內收到數次長篇大論，小修小改複製貼上的文字，身心俱疲下將其封鎖不再聯絡，

今天就看到此篇文章的貼出，深感無奈，故特此聲明回應。

本人已將相關資訊整理，待後續處理，此後由經紀人統一回應，感謝大家的關心。