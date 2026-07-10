ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

21歲帶球嫁高中生！網紅認同時交10男友
巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」
101員工喊話放假！賈永婕發聲了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

二伯 水川菫 李多慧 本本 劉淑賢 蹦闆 草莓 峮峮

高慧君爆債務風波「遭控借錢不還」　她發聲揭情勒內幕：還扯養小鬼

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人高慧君10日遭控借款不還、訊息不讀不回，掀起外界熱烈關注。對此，高慧君於稍早發出聲明正面回應，坦言發文者的確曾提供她精神與實質協助，但後來因對方邀約直銷課程、甚至出現要她負責70萬等怪異言論，讓她身心俱疲，才選擇封鎖。目前她已將相關資訊整理待後續處理，並由經紀人統一回應。

▲▼高慧君爆債務風波「遭控借錢不還」　她發聲揭情勒內幕：還扯養小鬼。（圖／翻攝自Facebook／高慧君 Tanivu Yatauyungana﻿）

▲高慧君10日捲入債務風波。（圖／翻攝自Facebook／高慧君 Tanivu Yatauyungana﻿）

高慧君在聲明中表示，該發文者為多年前曾合作過的演員，中間少有聯繫，卻仍保有聯絡方式。後來聯繫上時，自己正處於病痛纏身、無法工作，以及母親患病需要看護的低谷期，她非常感謝對方得知後，主動提供精神和實質協助，「其後保持良好互動且不時收到關心，直到她邀約參加什麼『共好發展總會』的課程。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

高慧君表示，自己原抱持著友好及信任的心態去參加，但發現該課程的操作模式類似直銷，之後便不再參與，「之後她開始出現神鬼之類的相關言語，直指『本人和男友是孽緣，他疑似有養小鬼，要快斬斷』『神降旨要她捐100萬，她已經捐了30萬，剩下的70萬要本人負責』…」並直接將這70萬列為債務，更誣指高慧君曾說出「貪圖男友財產」等言論。

▲▼高慧君爆債務風波「遭控借錢不還」　她發聲揭情勒內幕：還扯養小鬼。（圖／翻攝自Facebook／高慧君 Tanivu Yatauyungana﻿）

▲高慧君發聲反控對方言行怪異。（圖／翻攝自Facebook／高慧君 Tanivu Yatauyungana﻿）

高慧君也指出，對方重覆在一天內傳送數次長篇大論、小修小改複製貼上的文字，讓她在身心俱疲下，不得不將對方封鎖斷聯。對於爆料文章，高慧君深感無奈，因而特地發表聲明回應。她強調，目前已將相關資訊整理，以待後續處理，此後事件皆由經紀人統一回應，同時感謝大家的關心。

此前，一名Threads網友爆料，聲稱高慧君前三年因重病無法工作，自己曾協助對方度過難關。然而，她發現高慧君在去年10月交往現任男友後，開始有言語情勒等行為，還質疑她幫忙是圖利益、肖想男友財產，至今仍逃避不面對、電話拒接，「我的最大訴求是，請求她或她朋友若有看到此篇請她，出面來與我商討，讓事情好好落幕。」如今高慧君大動作發聲明，反控直銷與捐款的內幕，雙方各執一詞，也讓這起私人恩怨浮上檯面。

高慧君聲明全文：

聲明
此發文者為多年前曾合作過的演員，中間少有聯繫卻仍保有聯絡方式，
後聯繫上時本人正處於病痛纏身無法工作及家母亦患病需要看護的低谷期，在此感謝她得知後主動提供的精神和實質協助。
其後保持良好互動且不時收到關心，直到她邀約參加什麼「共好發展總會」的課程，
本人秉持著友好及信任去參加過一次後，發現其操作模式與經驗上所認知的直銷類似，便不再參與。
之後她開始出現神鬼之類的相關言語，直指
「本人和男友是孽緣，他疑似有養小鬼，要快斬斷」，
「神降旨要她捐100萬，她已經捐了30萬，剩下的70萬要本人負責」…
並將70萬列為債務，
更誣指本人有說出「她貪圖本人男友財產」之言論。

加之重覆在一天內收到數次長篇大論，小修小改複製貼上的文字，身心俱疲下將其封鎖不再聯絡，
今天就看到此篇文章的貼出，深感無奈，故特此聲明回應。
本人已將相關資訊整理，待後續處理，此後由經紀人統一回應，感謝大家的關心。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

高慧君

推薦閱讀

快訊／二伯哽咽露面！品牌遭疑抄襲日牌「還原創作歷程」　曝艱辛內幕

快訊／二伯哽咽露面！品牌遭疑抄襲日牌「還原創作歷程」　曝艱辛內幕

4小時前

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

7/9 19:17

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩　《D社》證實：最近的事

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩　《D社》證實：最近的事

11小時前

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

11小時前

IU、李鐘碩證實4年情斷！韓媒曝關鍵「這原因成分手導火線」

IU、李鐘碩證實4年情斷！韓媒曝關鍵「這原因成分手導火線」

10小時前

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

7/9 16:49

21歲帶球嫁高中生！元祖網紅認「同時交10男友」：老公不在名單內

21歲帶球嫁高中生！元祖網紅認「同時交10男友」：老公不在名單內

10小時前

10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了

10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了

7/9 14:31

《戲說台灣》驚見正妹YTR！　本尊發聲認了：第一次真的好緊張

《戲說台灣》驚見正妹YTR！　本尊發聲認了：第一次真的好緊張

23小時前

致癌油風暴擴大！名醫愛用「2款健康油」　譚敦慈點名專家最推薦前3名

致癌油風暴擴大！名醫愛用「2款健康油」　譚敦慈點名專家最推薦前3名

14小時前

20歲偶像出道2個月驟逝！隊友聽到「哥，你不認識我嗎」憶亡友淚崩

20歲偶像出道2個月驟逝！隊友聽到「哥，你不認識我嗎」憶亡友淚崩

7小時前

李多慧現身賣場「買防颱糧食」　見排隊人潮傻眼：我決定回家了

李多慧現身賣場「買防颱糧食」　見排隊人潮傻眼：我決定回家了

23小時前

熱門影音

蹦闆直播喊：我沒被拘提！　下秒突中斷...證實已到案

蹦闆直播喊：我沒被拘提！　下秒突中斷...證實已到案
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD
楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
才開車載孫安佐！孫鵬：先不聊　遭方駿批怪咖「跟他不熟」

才開車載孫安佐！孫鵬：先不聊　遭方駿批怪咖「跟他不熟」
阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」

阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」
李珠珢笑「我是渣女」　高EQ回應網上留言

李珠珢笑「我是渣女」　高EQ回應網上留言
郭碧婷曝女兒超黏向佐　嬰兒時被他抱一臉得意

郭碧婷曝女兒超黏向佐　嬰兒時被他抱一臉得意
安海瑟薇43歲升格三寶媽！　唯美曬孕肚..害羞跑掉＞＜

安海瑟薇43歲升格三寶媽！　唯美曬孕肚..害羞跑掉＞＜
林志玲現身蔡康永東京畫展　一句「我懂」讓他想哭了

林志玲現身蔡康永東京畫展　一句「我懂」讓他想哭了
記者去李珠珢趕場遲到了　李多慧調皮：問題我不聽XD

記者去李珠珢趕場遲到了　李多慧調皮：問題我不聽XD
申敏兒訪台仙氣爆棚 看到麥克風驚呼：挖～

申敏兒訪台仙氣爆棚 看到麥克風驚呼：挖～
黃明志記者會突取消「團隊遭威脅」　「不報警.不多談」遭質疑炒新聞：是真的

黃明志記者會突取消「團隊遭威脅」　「不報警.不多談」遭質疑炒新聞：是真的

郭碧婷帶娃探班向佐　他「男扮女裝」嚇到兒子XD

郭碧婷帶娃探班向佐　他「男扮女裝」嚇到兒子XD

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

F.I.R阿沁「砸6千萬買房」寵老婆　為小孩置產大安區「月繳20萬房貸」

F.I.R阿沁「砸6千萬買房」寵老婆　為小孩置產大安區「月繳20萬房貸」

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

A-Lin首封歌后爆哭！等了16年　父母見證…她感動：我就是我

A-Lin首封歌后爆哭！等了16年　父母見證…她感動：我就是我

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

鄭靚歆辦女女婚宴！甜吻老婆　胡文英穿超辣…險爆婆媳爭執

鄭靚歆辦女女婚宴！甜吻老婆　胡文英穿超辣…險爆婆媳爭執

看更多

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

即時新聞

剛剛
剛剛
45分鐘前22

被酸敢賭101攀登、颱風天卻停業　賈永婕PO文反擊黑粉

45分鐘前0

快訊／巴威颱風攪局！NMIXX演唱會確定延期　主辦方宣布了

47分鐘前0

Ozone哲言北海道玩太嗨「吃雪還躺雪」慘發高燒：以為暖氣太強

53分鐘前0

陳彥婷2歲兒反覆高燒找不到病因！　「刷牙發現流血」花一周查症狀

57分鐘前0

IU、李鐘碩分手早被算中！巫師4月神預言「緣分已斷」網朝聖：太神

1小時前10

楊子儀取得道士資格！新身份正一派「三穗道長」　披道袍親現身朝天宮執法

1小時前0

獨家／樂團成員竟是「建設公司董座」！還有金曲得主...驚人背景曝

1小時前20

江蕙推手震撼宣布卸經紀人身份！　陳子鴻「30年零糾紛」曝未來規劃

2小時前10

AI歌手、AI畫家都輸了！　喬瑟夫喊話蔡阿嘎：你知道了嗎？

2小時前32

巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕
    4小時前7261
  2. 二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年
    7/9 19:178846
  3. 快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩
    11小時前247
  4. 快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了
    11小時前366
  5. IU、李鐘碩4年情斷！韓媒曝分手導火線
    10小時前106
  6. AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉
    7/9 16:49288
  7. 21歲帶球嫁高中生！元祖網紅認「同時交10男友」
    10小時前3219
  8. 10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了
    7/9 14:31124
  9. 《戲說台灣》驚見正妹YTR！　釣出本尊現身
    23小時前161
  10. 致癌油風暴擴大！名醫愛用「2款健康油」
    14小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合