陽帆爆料當年內情　請費玉清出馬全被打槍

記者葉文正／台北報導

《超級冰冰Show》主題「星光閃耀星光」邀請到宣傳十月高雄演唱會的86歲寶島歌王謝雷以及永遠的秀場女神向娃，二人一出場〈男人情女人心〉讓全場聽得如癡如醉！二位當年秀場超級天王與天后，華服登場魅力四射，謝雷笑說秀場開始認識向娃好幾十年，第一次跟她合唱，真是難得又特別的一次獻給節目。

▲謝雷(右二)即將開演唱會。（圖／民視提供）

白冰冰笑說現在演藝圈能讓她喊前輩哥哥的不多，謝雷大哥德高望重的地位讓人佩服，她爆料當年發專輯錄製好，特地跟謝雷請益十首歌哪一首要當主打歌？謝雷親點〈唱袂煞〉從此一炮而紅，從此讓她歌唱事業蒸蒸日上。

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▲86歲謝雷不封麥。（圖／民視提供）

這讓陽帆想起當年，費玉清叫他把專輯收錄的十首歌給他聽，費玉清說他打勾的才可以當主打歌，沒想到聽完費玉清說：「十首歌全被打叉，最好是換幾首歌」，讓陽帆哭笑不得，但也直呼遇到貴人，才讓轉他這麼順利。謝雷更是提醒後輩帶著莊振凱、陳思安、蔡佳麟演唱〈 悲戀的公路〉，向娃也與明亮、蔡亞露合唱〈 愛你在心口難開〉，秀場陣仗豪華演出演唱經典好歌讓觀眾聽到過癮，

萬眾矚目的「超級孩子王」新挑戰者新賽制，三位小朋友演唱累積積分賽制，節目團隊用心製作節目，邀請超大咖評審許常德擔任評審長，全新賽制更多孩子有表演的機會，讓可愛的孩子們能有舞台盡情發揮。