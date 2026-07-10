babyMINT爆內鬨！　團員1舉動...6人當場「打起來」

記者蔡琛儀／台北報導

女團babyMINT今年雙主線單曲接連釋出、音樂祭與外景拍攝行程滿檔，長時間戶外曝曬搭配頻繁吹染造型，讓全團飽受髮絲損傷的毛躁困擾，日前她們接受髮品廠商邀請體驗護髮產品，在拍攝短影片時，甚至因為頭髮太滑順，讓她們只要稍微甩個頭，就會把頭髮甩到旁邊成員臉上，被打到的成員也不甘示弱地用頭髮反擊，現場直接上演了一場荒謬的「頭髮大戰」。

▲女團babyMINT近期同步跨域發展。（圖／公關照）

拍攝到下午時，頭髮稍微開始變得有些毛躁，成員們便會互相給彼此抹上一點髮油，頭髮就會馬上恢復光澤，展現6人的好感情，babyMINT開玩笑說：「如果我們是長髮公主的話，那王子應該爬不上來，因為頭髮太柔順了！」

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最近babyMINT成員同步跨域發展：團長粼粼化身DJ，跟隨大師兄動力火車展開世界巡迴演出：「能夠穿梭在各城市工作，真的是非常新奇的體驗。」熙妍參與柴智屏監製台灣與新加坡合拍戲劇《愛上外星情人》：「這是我第一部戲劇作品，有大量的外景拍攝，希望可以讓粉絲看見不一樣的我。」

丞妘則完成了電影外景拍攝，品妡、栩栩、Vikky持續個人音樂創作錄製、直播通告不斷，近期還為電影《極樂》配唱片尾曲，並出席台北電影節首映一同搶先看；隔天babyMINT便馬不停蹄地前往拍攝相關短影片，由於前一天工作結束較晚，她們便在洗澡時快速使用了1分鐘髮膜，結果到隔天起床後頭髮仍保持非常滑順，讓她們十分驚艷。

丞妘還分享，前一天她回到家，媽媽很開心的跟她分享說今天逛街看到一罐髮品感覺很好用，所以買回家試試看，沒想到一拿出來，竟然就是她隔天要拍的產品，讓丞妘直呼：「真的是太巧了！」