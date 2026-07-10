記者林汝珊／綜合報導

防彈少年團（BTS） 新歌〈Swim〉近日捲入抄襲爭議，3名美國作曲家向美國法院提起著作權侵權訴訟，指控歌曲未經授權使用其創作內容，要求停止使用歌曲並求償。不過，BTS所屬公司BigHit Music強硬否認所有指控，表示〈Swim〉是獨立創作，雙方恐將展開法律攻防。

▲BTS〈Swim〉近日捲入抄襲爭議 。（圖/翻攝IG）

據外媒報導，美國作曲家史蒂夫·庫珀（Steve Cooper）、約翰·桑德勒（John Sandler）與格雷林·強森（Graylin Johnson）於8日向美國加州中區聯邦地方法院提告，將HYBE、BigHit Music、Artist Publishing Group（APG）以及共同作曲人萊恩·泰德（Ryan Tedder）等列為被告。

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根據訴狀內容，3人於2025年3月完成名為〈Swim〉的Demo，並將作品寄給多位音樂產業人士，其中也包括APG。原告主張，APG相關人士聽完Demo後，將歌曲分享給旗下作曲家、同時也是BTS〈Swim〉共同作曲人的德瑞克·米蘭諾（Derek Milano），並強調兩首歌曲在多項元素上高度相似，除了節奏外，「凝視游泳的人」這一歌詞主題，也是源自自己的作品。

據悉，原告已將自己的〈Swim〉完成美國著作權登記，因此向法院提出申請，要求禁止BTS〈Swim〉後續使用，同時請求損害賠償及相關收益分配。對此，BigHit Music回應韓媒，強調這僅屬單方面主張：「我們已向所有創作者確認，〈Swim〉是獨立完成的原創作品」，表明未來將在司法程序中採取強硬應對，維護權益。