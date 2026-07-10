巴威颱風來襲！　香蕉搶防颱物資「進超市傻眼」：只能吃土

記者蔡宜芳／綜合報導

巴威颱風來襲，中央氣象署持續發布颱風警報，民眾也趁著風雨尚未增強前，出門搶防颱物資。而男星香蕉（王俊傑）9日分享颱風天出門補物資，卻「補了個寂寞」的慘況，無奈向老婆開玩笑說只能「喝西北風、吃土」。

▲香蕉9日搶防颱物資慘敗。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑﻿）

影片中，掌鏡的Timmy眼看颱風要來了，催促香蕉去買一點東西回家，並大方表示有什麼就買什麼，香蕉還自信回應「我會買很多喔」。怎料，一進到超市，水果架、蔬菜籃和冷藏肉品櫃都空空如也，讓想買雞蛋的他急得直喊：「雞蛋在哪裡？雞蛋哩？」隨後，看著空無一物的架子，傻眼大嘆：「買完了，啊不，賣完了。」

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▲▼香蕉抵達超市時，貨架已經被一掃而空。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑﻿）

當香蕉開門回到家，Timmy期待地問：「買了什麼？」香蕉只能提起空籃子無奈回答：「我買了個……寂寞。」面對老婆傻眼質問：「那我們吃什麼？」他先是開玩笑說：「吃土。」接著趕緊補充：「家裡還有麵，白跑了一趟，我直接下麵。」讓Timmy直呼太誇張。

▲香蕉兩手空空回家。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑﻿）

不過，香蕉也透露，便利商店還有很多東西可以買，自己後來買到了豆漿、肉片、牛奶、雞蛋等物資，他也向擔心他們的網友說：「謝謝朋友們不用擔心我！去很多地方有很多朋友給伴手禮，等同於有很多口味能度過颱風天了，大家，這幾天安全第一。」