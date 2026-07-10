孫盛希好友「竟是《金秘書》韓正妹女星」！相識16年終於重逢

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后孫盛希睽違2年推出全新EP《The Taste Of…》，主打歌〈Tteokbokki〉以韓式辣炒年糕為靈感，將食物記憶與青春友情結合。她更圓夢飛回韓國拍MV，穿上校服、背起書包重返學生時代，笑說：「一直很想穿校服演戲，這次終於完成小願望。」拍攝過程也讓她彷彿與過去的自己對話。

▲▼孫盛希主打歌〈Tteokbokki〉以韓式辣炒年糕為靈感。（圖／艾提企劃提供）

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這支MV特地回南韓取景，由導演彭道森執導，還邀來曾演出《金秘書為何那樣》、《放學後戰爭活動》的南韓演員李貞敏合作。兩人其實16年前就在MBC大學歌謠祭認識，雖久未見面卻始終保持聯絡，這次飾演多年後重逢的好友，也讓孫盛希直呼格外有感。

孫盛希坦言，拍攝前一度擔心無法拍出理想畫面，沒想到原本預報會下雨，當天卻迎來晴空萬里，讓她開心直呼：「給天氣200分！」她也笑說，白天穿著校服拍攝青春戲，到了晚上轉為長大後的情節，「看起來真的有點疲憊」，呈現截然不同的人生狀態。

孫盛希表示，《The Taste Of…》收錄這兩年的人生滋味，如同一杯杯不同風味的調酒，酸、甜、苦、辣交織，希望透過音樂陪伴大家消化難以言喻的情緒。此外，她的弟弟這次也化身神隊友，全程幫忙拍攝劇照、擔任翻譯，讓南韓工作順利完成。