2場小巨蛋完售！優里10月重返台灣　6種票價「實名抽選」開賣

記者吳睿慈／綜合報導

日本創作歌手優里（Yuuri）曾以〈Dried Flowers〉、〈Betelgeuse〉等歌曲風靡亞洲，正式宣布將於10月9、10日重返台北小巨蛋舉辦「YUURI 2026 LIVE IN TAIPEI」。他2025年首次來台開唱即攻蛋，2日演出門票全數完售，他不僅在台上大讚台灣美食，更笑著向歌迷喊話「要不要搬來台灣」，並許下「一定會再來」的約定。相隔不到1年，優里守約宣布重返台北開唱，也讓許多歌迷歡呼終於等到他再次來台開唱。

▲優里過去在台已經有2場小巨蛋完售的成績。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）



優里擁有極具辨識度的沙啞嗓音、細膩的情感詮釋力以及真摯動人的創作才華，被封為「破億神曲製造機」，近年憑藉多首人氣作品席捲亞洲各大串流平台，累積播放次數突破55億次。其中〈Dried Flowers〉更以強烈渲染力被譽為「最好哭情歌」，不僅橫掃日本各大音樂排行榜獲得第1名霸榜成績，更成為席捲亞洲的現象級作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年首度攻台時，優里以近乎「吞唱片」等級的穩定唱功熱唱超過100分鐘，而歌迷的熱情與歡呼聲也讓他留下深刻印象，即將再度來台開唱，他也透過主辦單位向台灣歌迷喊話：「台北的大家，我又要回來和大家見面了！真的非常開心！想到又能和大家一起放聲歌唱，我現在就已經滿心期待。10月，讓我們一起度過最棒的一天吧！等我喔！」

▲優里10月重返台灣開唱。（圖／翻攝自優里IG）



「YUURI 2026 LIVE IN TAIPEI」演唱會將於10月9日、10月10日於台北小巨蛋舉行，門票售價有5280元、4880元、4280元、3280元、2280元、800元等，採實名抽選制。7月13日至7月15日開放登記抽選，7月17日公開抽選結果。後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，則統一於8月5日中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售，售票與演出詳情請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME官方臉書以及IG專頁。