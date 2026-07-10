退出FTISLAND引退歌壇2年！宋承炫迎喜訊當爸了　寵溺抱嫩嬰現身

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團FTISLAND前成員宋承炫2024年宣布退出演藝圈，他卸下巨星身份，選擇與妻子展開新的生活，移居紐約，日前在社群平台分享兩張超音波照片，證實當爸的喜訊，小孩在10日出生，他溫馨地抱著孩子，並表示「我們深愛的太陽寶寶平安出生了」，退出歌壇2年後升格當爸！

▲人氣偶像宋承炫退歌壇2年，10日當爸了。（圖／翻攝自宋承炫IG）



宋承炫10日在社群貼出喜得一子的好消息，他抱著剛出生的小太陽，語氣充滿喜悅地表示「剛剛來到這個世界、還熱騰騰的我們家Ian，你來到爸爸、媽媽身邊，讓我們感到非常幸福。」

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升格為爸爸，宋承炫語氣寵溺說著「雖然我還是個不足的爸爸，但因為媽媽做得很好，不要太擔心，希望你健健康康地長大，愛你喔，兒子」，最後他不忘放閃告白妻子「還有，比任何人都辛苦的老婆，真的辛苦了，我愛妳。」

▲宋承炫目前定居美國。（圖／翻攝自宋承炫IG）



宋承炫2019年退出FTISLAND後，漸漸淡出演藝活動，並於2024年2月15日宣布正式引退，同年6月與圈外女友步入婚姻，目前定居美國紐約生活，如今升格當爸，人生邁入新篇章，從演藝人員轉為家庭與事業並重的新身份。