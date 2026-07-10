台北「放有太陽的颱風假」惹議！　前主播曝考量因素：沒什麼好羨慕

記者田暐瑋／綜合報導

隨著中颱巴威逼近台灣，中央氣象署於今晨5時30分發布海上及陸上颱風警報，並宣布苗栗以北的縣市停班停課，但部分縣市在未達停班停課標準的情況下仍放颱風假，此舉引發網友熱烈討論。前新聞主播蕭彤雯在社交平台上表示，對於北部縣市放「有太陽的颱風假」沒有什麼好羨慕的。

蕭彤雯今早因工作需要，開車經過台北市東門市場，看到市場內人潮洶湧，許多民眾趁著颱風來臨前購買物資，提到雖然交通順暢，但在沒有調撥車道的情況下，仍感到有些不安，直言颱風假常與選舉年及暑假重疊，政府決策需考慮多方面因素，不應單靠氣象條件做出決定。

▲蕭彤雯。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）



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至於放有太陽的颱風假引起議論，蕭彤雯表示：「北部朋友確實有段時間沒經歷了，我記得去年只有南部有？但我還是要說這沒有什麼好羨慕的！！！有颱風就是令人憂心啊～」

蔣萬安在台北市府宣布放假後，隨即也在臉書上發文表示，經過基北北桃四縣市共同討論，這次巴威颱風是25年來暴風圈最大的一次，在基北北桃四市討論後，基於天然災害停止上班及上課作業辦法第四條第三款規定，宣布台北10日停班停課。他呼籲，因應目前氣候變遷的挑戰，要妥善運用防颱整備日，儘早完成各項防災準備、注意水情與相關災防資訊。