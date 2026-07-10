記者蔡琛儀／台北報導

南韓YouTuber李瑩珠來台9年多，正式宣告進軍華語樂壇，推出首張迷你概念專輯《POV》，細膩記錄她在台灣發展近10年的心路歷程。李瑩珠透露，當初因交換學生隻身留台發展，正是因為這裡的善良與親切讓她無比自在，更因此從I人漸漸成了活潑外向的E人，這份環境帶來的舒適感，讓她更有勇氣在台灣展開全新的歌手生涯。

▲李瑩珠進軍華語歌壇推出迷你概念專輯《POV》。（圖／LEXX原質娛樂提供）

主打歌〈Alive〉是李瑩珠撕掉網路創作者標籤的重生宣言，在經歷異鄉奮鬥的孤獨與人際關係流動後，這首歌代表她褪去所有外在角色、直面內心的終極覺醒。她也透露自己的偶像是IU，期許自己能向偶像看齊，未來也能成為用歌聲溫暖大眾的「國民歌手」。

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她感性表示：「歌名〈Alive〉想告訴大家『我還活著、我正勇敢地走在音樂路上』。」歌詞裡逐步成為理想模樣的勇氣，透過她極具感染力的詮釋，成功將個人的內心世界轉化為人人皆能投射的生命風景。

▲李瑩珠來台已經9年。（圖／LEXX原質娛樂提供）

這次專輯視覺由新銳時尚攝影師Yonn Lin與曾入圍金曲獎最佳裝幀設計獎的宋政傑聯手美學統籌，「POV」三個字母更特別選用承載童年記憶的南韓玩具拼組而成，象徵她將一路走來的回憶細心收藏。

而為了感謝粉絲們陪伴與支持，李瑩珠也興奮透露，隨著迷你專輯的發行，目前已敲定將在8月29日舉辦首場個人見面會，她感性表示，非常期待能近距離用歌聲向大家表達謝意，至於見面會的詳細時間、地點與購票資訊，近期將會正式公佈。

▲李瑩珠專輯封面「POV」三個字母特別選用承載童年記憶的玩具拼組而成。（圖／LEXX原質娛樂提供）