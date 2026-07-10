台北101員工喊話放假！賈永婕親自發聲了　深夜急開會曝停業原因

記者田暐瑋／綜合報導

在颱風巴威逼近的情況下，北北基桃等地宣布停班停課，台北101原本未立刻公布是否正常營業，引發了第一線員工的關注，他們在社群平台上向董事長賈永婕喊話，希望公司能配合政府的防颱措施，讓員工能夠安全留在家中，不必在颱風天冒險通勤，經過一夜的討論後才確定停業，賈永婕10日也正式發聲。

台北101於10日凌晨通過官方臉書宣布，購物中心、觀景台及高空餐廳將全面停業一天，為了因應可能帶來的風雨影響，並向民眾致歉，表示若造成不便，賈永婕在社群平台上分享了這次停業決策的背後考量，透露昨晚公司持續召開防颱應變會議，討論是否如常營業，坦言整個過程「真的很掙扎」。

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



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過往經驗顯示，颱風假時百貨公司常湧入人潮，業績亮眼，但經過審慎評估後，公司決定不冒險，強調「不要跟老天爺賭」，賈永婕強調，員工與合作廠商的安全始終是公司最優先考量，因此寧可放棄一天的營業收入，也希望所有人都能平安度過颱風：「今天，我的業績先放假，KPI先放假，預算達成率先放假，EPS也一起放假。」她笑言，等風雨過後，再把這些目標「叫回來加班」。