隋棠熊本辦桌挑戰升級　實體辦桌近30桌秒殺！

記者葉文正／台北報導

三立、華視、緯來共同推出的全球首創跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，播出後獲得觀眾支持與好評，節目以最真實的方式，把台灣辦桌文化帶上世界舞台，也讓不少網友直呼：「真的把台灣行銷出去了！」為了回饋一路支持節目的觀眾，製作單位日前特別舉辦「請世界吃桌」實體辦桌活動，由總舖師阿燦師團隊復刻節目中的經典辦桌料理，讓民眾親身感受最道地的辦桌文化。活動開放報名後，近30桌瞬間秒殺，人氣相當驚人。

▲藍正龍(右)被隋棠稱讚是暖男。（圖／三立提供）

《請世界吃桌》本週播出的第六集，辦桌台灣隊前進日本熊本迎接全新挑戰。由於辦桌場地位於保護區，不僅部分區域車輛無法進入，也禁止使用推車，所有食材、鍋具、碗盤都必須靠人力搬運，增加備料難度。加上拍攝時正值冬季，低溫不僅影響火力，也讓辦桌菜餚容易變冷，成為總舖師大頭師最擔心的問題。

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▲大夥跟總鋪師一起研究食材。（圖／三立提供）

勘景時，隋棠甚至發現場地距離廁所相當遙遠，忍不住笑問：「有尿布代言嗎？」一句玩笑話，道盡長時間備料與辦桌的辛苦。除了克服場地限制，當地嚴格的食品安全規範也讓團隊更加謹慎，每一道完成的料理都必須預留50克樣本保存，以備後續檢驗。同時，藍正龍、隋棠與陳隨意四處奔波尋找碗盤、砂鍋等器材，卻頻頻碰壁，不少店家數量不足，有些餐具甚至只剩一個，讓採買過程一波三折。另一頭，負責外場的浩子與千千除了提前練習迎賓演出，也特地前往阿蘇尋找熊本特色食材「高菜漬」，希望將最道地的在地風味融入台灣辦桌料理。

▲阿翰(左三)前進熊本見到熊本熊本尊。（圖／三立提供）

隋棠與藍正龍相隔多年再度合作，朝夕相處後，讓她看見對方截然不同的一面。隋棠坦言，時間真的改變了一個人，「他現在放開很多，也溫暖很多。」雖然不是說以前的藍正龍不溫暖，只是過去的他總把情緒藏起來，給人酷酷、難以親近的印象，如今則變得更自在，也更願意表達自己。隋棠透露，其實兩人早年曾合作拍戲，但當時幾乎沒有真正相處過，「我們一下戲就各自休息，完全沒有什麼交集。」她笑說，當年業界都知道藍正龍是出了名的「話少」，加上對方總散發生人勿近的氣場，讓大家都不太敢主動接近他。

不過，隋棠表示，即使當時覺得藍正龍有距離感，心裡卻一直認為他是個很好的人。她分享，拍戲期間每天清晨開工、工時漫長，但藍正龍從來沒有遲到過，永遠都是最早到片場。有一次兩人一起化妝時，她忍不住稱讚對方守時，藍正龍卻回答：「當然不能遲到，拍戲現場演員其實是最輕鬆的，工作人員才是最辛苦、最早到的人，我們有什麼資格遲到？」這句話讓隋棠至今印象深刻，她說：「我當下就覺得，這個人的觀念真的很正。」她認為，藍正龍其實一直都是個很會替別人著想的人，只是過去習慣把真實情感藏在酷酷的外表之下，「那一刻我就覺得，他的冷酷其實只是保護色，他是一個三觀很正、很值得尊敬的人。」