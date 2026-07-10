天王女兒不好當！小禎揭童年孤單回憶　曝與胡瓜關係增溫關鍵

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜發起，領軍康康、歐弟、賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，9月26、27日將在台北國際會議中心舉辦「中秋團圓限定版」演唱會，帶觀眾重回「全家一起看電視」的年代；這次主持群首度加入小禎，對於將和父親胡瓜在舞台上合作，小禎說：「當然會緊張，但既然已經接了這個演出，就把擔心放一邊，投入跟享受過程是比較重要的。」

▲小禎在電視、Podcast主持都獲得肯定。（圖／萬星傳播提供）

身為綜藝天王胡瓜的女兒，小禎感觸很深刻：「我小的時候，爸爸媽媽都忙到很晚，所以那個時期比較沒有時間可以跟爸爸相處；倒是這幾年因為工作、或者是一些旅遊安排，我們相處的時間變多了，像之前我女兒Emma也一起跟瓜哥拍攝《下面一位》外景，還有我們安排幾天的旅行，這是我現階段很珍惜的家人時光。」

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胡瓜透露小禎這一回加入演出，是因為她「準備好了」；小禎表示：「主持的部分有瓜哥在旁邊，而且又有其他幾位優秀主持人一起，我比較不擔心，很期待現場擦出的火花；但畢竟這是一個live、以及很直接的跟台下觀眾互動的演出，所以當天上台演出的當下，肯定有很多需要多留意，才能把最好的能量表現給觀眾，我會好好投入跟享受這個難得的過程。」

▲小禎首次加入胡瓜的「鑽石舞台之夜」演唱會。（圖／萬星傳播提供）

對於自己在電視、Podcast主持獲得肯定，小禎很感謝父親：「我的綜藝魂無庸置疑是遺傳自瓜哥，不只是我，其實包含Emma也是。我最敬佩瓜哥的地方，是他工作時永遠是親力親為，手把手帶著子弟兵、跟著製作團隊一再討論跟創新，所以這次『鑽石舞台之夜』的合作，我很期待、也肯定能從他身上再學到新東西。」

「鑽石舞台之夜」演唱會9月26、27日中秋團圓限定場分別由洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸，主持群由胡瓜、康康、歐弟、小禎、賴慧如攜手，共同演出歌手有蔡秋鳳、曾心梅、王彩樺、翁立友、孫協志、鍾采穎、王建騏、LuxyGirls等人，票房收入捐給華山基金會，門票在年代售票系統熱賣中。