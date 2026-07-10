曹雅雯圓夢訪問偶像　鼓起勇氣跟Jolin告白

記者葉文正／台北報導

《第37屆金曲獎頒獎典禮》於上月（6/27）圓滿落幕，台視特別製作《GMA Heat 榮耀金曲37》節目特輯，由兩度榮獲金曲台語歌后的曹雅雯擔任主持人，帶領觀眾深入後台直擊得獎者，透過第一時間專訪分享獲獎喜悅與幕後故事，一同回顧音樂人站上榮耀殿堂的感動時刻。

▲曹雅雯如願見到偶像。（圖／台視提供）

此外，本屆金曲獎除了得獎時刻與精彩演出備受矚目外，人氣男團Ozone首次擔任遞獎大使同樣成為全場吸睛亮點，並攜手多位臺灣服裝設計師，依據六位成員不同風格量身打造專屬戰袍，讓Ozone的自信風采在舞台上完美展現，也為金曲盛典增添更多亮眼色彩。

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▲OZONE帥到掉渣。（圖／台視提供）

首次以主持人身分參與《GMA Heat 榮耀金曲37》的曹雅雯，坦言當主持人與歌手有很大的不同，歌手只要好好練歌，台下就會有歌迷給予滿滿的情緒價值，但身為主持人，事前必須深入了解每位入圍者的音樂作品與背景，針對不同獎項與得獎者預先設計訪談內容，更要主動帶給得獎者情緒價值，因此她希望在屬於得獎者的榮耀時刻，透過輕鬆自在的對談，讓他們分享最真實的獲獎心情。

曹雅雯分享，在訪問「最佳新人獎」得主陳嫺靜時，因為兩人個性都內向，現場一度陷入「相看兩尷尬」的逗趣狀態，但看到陳嫺靜緊張又害羞的樣子，讓她回想起自己剛成為新人時不知如何表達心情的青澀時光；而身為JOLIN 蔡依林的「骨灰級」粉絲。

這次能以主持人身分訪問偶像，曹雅雯更是難掩激動之情，自爆從JOLIN 蔡依林第一張專輯就追隨至今，在得知偶像獲獎的當下感動到眼眶泛淚，內心卻也無比矛盾，緊張直呼：「怎麼辦！我要跟她講話了！」即便不是專業主持人，她仍鼓起勇氣向偶像告白，如願完成訪問後，曹雅雯至今回想起來依舊小鹿亂撞，更大讚JOLIN 蔡依林親切又有氣質，讓她再次被偶像魅力圈粉。《GMA Heat 榮耀金曲37》節目將於7月11日下午5點到6點，於臺灣電視台播出，敬請鎖定。

Ozone首次擔任金曲獎遞獎大使，他們興奮又期待，從彩排到正式典禮，全程都兢兢業業、認真參與，克盡「你的榮耀、我來守護」職責。全員抬頭挺胸站超過8小時，來回走破萬步，典禮結束後，他們揉著小腿打趣說：「如果有在玩皮克敏，應該可以養得很好、都開花了吧！」而第一次從頭到尾參與頒獎典禮，看著全場音樂人的投入和熱情，更激發他們滿滿的音樂能量，「我們會更努力投入做音樂和表演，希望未來我們的音樂和表演也能獲得更多人的肯定，有機會以不同角色踏入金曲殿堂。」

而這次Ozone的造型皆出自臺灣設計師的品牌作品，並由YIKO LEE Styling Studio 李懿格造型工作室扛起造型重任，包括祖安身穿SEIZEYES、煥鈞演繹唐宗謙同名品牌TANGTSUNGCHIEN、哲言選穿INMORIES、文廷與子翔分別穿上BOB JIAN簡國彥與SHIATZY CHEN 夏姿陳作品、以及佳辰選穿Extant Entity，並搭配JHENG JEWELLERY珠寶為整體造型畫龍點睛，一亮相便帥度破表，獲得各界好評，Ozone表示：「謝謝這些設計師們，讓Ozone展現不同的風格，希望大家除了關注臺灣流行音樂之外，也能多多關注本土的設計品牌。」