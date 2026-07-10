華莎打卡高雄豆漿店、冰店被搜爆　頌樂直播回應蔡英文被瘋傳

文／妞新聞

「I say MAMA MAMA moo～」榮獲「台灣灶咖冠軍」的人氣韓國女團MAMAMOO在上個週末空降高雄巨蛋，「MAMAMOO 2026 WORLD TOUR in KAOHSIUNG」巡演一連兩天嗨爆南台灣，隊長頌樂、玟星、輝人及華莎也分別在演唱會結束後在個人IG打卡，其中「吃貨華莎」欽點的在地店家馬上被台灣粉絲（木木們）搜爆啦！

台灣灶咖女團南台灣開唱

親自曬照中文告白：高雄我愛你





4位女神十分高效率的在高雄演唱會結束後，在IG上傳多張後台花絮、幕後照，還超貼心在轉限時動態時，用中文打上「高雄 我愛你」，吸引大批台灣粉絲湧入互動，大呼：「太感人了！」「等你們再來台灣～」

▲華莎限動。（圖／IG@_mariahwasa）

其中曾因為吃烤腸在全韓掀起的「烤腸效應」的黑金女王「華莎」，在開唱的空檔居然低調開啟高雄美食之旅，不只去吃中式早餐店、冰店還跑去連鎖超商7-ELEVEN購物，一系列台灣感性打卡照中出現的熟悉地點，馬上被網友們挖出是哪些「同款店家」啦！

4大華莎同款商品、餐廳

頌樂直播回應蔡英文被瘋傳

▲華莎。（圖／IG@_mariahwasa）

豆漿店前面那位帶著棒球帽、穿著牛仔褲、平口上衣的美女太辣了吧？華莎放在IG封面的美照，地點被神出就在義享時尚廣場前面的「四海豆漿」，位於左營區新上里大順一路，不知道華莎買了什麼品項呢？芒果冰則是「又見晴天冰品甜品店」的美麗島店，其他縣市的木木也不用失望吃不到，黑金的小7購買品項也被放大找出是「純萃喝咖啡重焙曼特寧」、「冰鎮葡萄鮮冰茶」，粉絲們已經準備好殺去朝聖收同款了！

成員頌樂則是跟前總統蔡英文意外聯動…起因於頌樂在YouTube影片中大讚台灣的芒果冰「芒果的份量多到超過了冰」，被轉PO到threads上釣出小英總統親自回覆韓國人也能吃到好吃芒果冰的解決方案，頌樂看到後在近日直播分享「被翻牌的心得」，表示在搜尋蔡英文的經歷後感到十分了不起，充滿感謝大呼：「留言給我真的十分榮幸」，最後不忘可愛表示這次來台也吃了很多芒果。



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