21歲帶球嫁高中生！元祖網紅認「同時交10男友」：老公不在名單內

記者林汝珊／綜合報導

知名節目《臉讚時代》出身的南韓網紅洪瑛琦，身高148公分，有著魔鬼身材比例，在IG擁有超過117萬粉絲追蹤。當初奉子成婚，如今已是兩個孩子媽媽的她，近日登上YouTube節目，自爆學生時期曾同時交往多達10名男友，驚人戀愛史曝光後，引發韓網熱議。

▲南韓網紅洪瑛琦已是2寶媽。（圖／翻攝自IG）

洪瑛琦是「元祖級網紅」，從國中時期就相當有名，也因外型亮眼，所以身邊從不缺追求者。被問到「國中時期是不是曾經劈腿？」洪瑛琦也笑著大方承認，自己確實同時和10個男人交往，也透露會依照不同時段安排男友接送，「早上有一個男朋友會來接我上學，放學後又有另一個男友來接我。」

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至於現在的老公是否也是當時交往對象之一？洪瑛琦則否認：「不是現在的老公。」玩笑說道：「我老公現在開的是賓士，而且還是我把自己的賓士送給他開的。」

洪瑛琦21歲時，透過節目《臉讚時代》認識小3歲、當年才年僅18歲的丈夫，兩人交往沒多久後就奉子成婚，如今育有2子，大兒子目前已經就讀國中。洪瑛琦也曾透露，婚後初期兩人常因生活瑣事爭吵，甚至一度談到離婚，不過隨著時間累積，逐漸學會互相包容，感情也越來越穩定。