快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣天后IU被爆分手了！她與李鐘碩2022年從朋友變成情人，雙方後來對外認愛，4年來感情相當穩定，怎料，《Dispatch》10日爆出震撼彈，她與男友李鐘碩最近分手，稍早，她迅速透過經紀公司對外發聲證實「確實分手了」。

▲IU證實4年情斷，李鐘碩同步發聲分手了。(圖／翻攝自IU、李鐘碩IG）



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IU與李鐘碩2012年透過音樂節目《人氣歌謠》結緣，他們當了10年的朋友，2022年感情昇華成情人，男方還在頒獎典禮高調示愛，只是當時沒有人發現他們已經在一起，直到《Dispatch》放出兩人的日本約會照，雙方大方認愛。

如今4年情斷，IU與李鐘碩10日先被《Dispatch》爆出分手消息，她稍早也透過公司EDAM娛樂證實「IU與李鐘碩確實分手了，決定以好的同事身份相處」。另一方面，李鐘碩也同步發聲「確實分手了，以好的同事身份相處」，男方公司補充「涉及藝人私生活，其餘事情難以回應」。

李鐘碩最新的Disney+戲劇作品《再婚皇后》即將公開，最近才接下確定出演《以燮的戀愛》，另外，IU結束《21世紀大君夫人》拍攝後，目前投入新專輯與演唱會籌備，兩人行程都相當忙碌，分手消息曝光後，不少粉絲對這段「好友變戀人」的感情告吹感到震驚與不捨。