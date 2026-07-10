羅大佑要72歲了！「每天彈琴5-8小時」驚人狀態曝：機器無法取代

記者蔡琛儀／台北報導

羅大佑將迎來72歲生日，在生日前夕推出全新單曲〈所以〉，不僅為8月「所以明天會更好」春龍交響宴暖身，也以新歌直面全球經濟動盪與AI浪潮。他笑稱72是個充滿意義的數字，除了聯想到孫悟空「七十二變」，更把「72變」當成人生哲學，期許自己持續創新、持續學習，並以「有在動、有在學」六字訣維持最佳狀態。

▲羅大佑生日前夕推出新歌〈所以〉。（圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供）

羅大佑表示，〈所以〉創作始於去年，回望自己1985年寫下〈明天會更好〉的時代精神，希望延續同樣的命題，在世界巨變中帶給大家繼續前行的力量。他形容這首歌是「經濟科技大倒掛時代的瞑想曲」，認為當前社會面臨經濟疲弱、就業焦慮，AI卻高速發展，希望藉由音樂撫慰人心，也讓〈所以〉成為41年後的時代回聲。

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面對AI快速崛起，羅大佑抱持「參考但不依賴」的態度，新歌MV結合手繪動畫與AI生成影像，音樂創作上也會利用AI尋找靈感，但他強調：「雋永的旋律及好的音樂是機器做不出來的。」他認為人做音樂最珍貴的是靈魂，也勉勵所有創作者堅持做到極致，不讓音樂失去人性的溫度。

▲72歲的羅大佑依舊維持驚人體力。（圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供）

72歲的羅大佑依舊維持驚人體力，他透露每天都會持續做發聲練習，還瘋狂苦練古典鋼琴，有時一彈就是5到8個小時，甚至練到天亮，他認為唱歌、演奏本身就是一種身體運動，也是機器無法取代的人類能力，「只有人才能透過真誠的方式唱歌演奏，那份互動才會真正更加美好。」

隨著〈所以〉正式推出，也為8月15、16日在台北流行音樂中心登場的「所以明天會更好」春龍交響宴提前暖身。羅大佑預告，演唱會將橫跨近半世紀創作歷程，透過交響樂重新演繹多首經典作品，而談到72歲生日願望，他也把祝福送給所有歌迷：「祝大家有生之日都會快樂！」

▲羅大佑8月將舉辦演唱會。（圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供）