《金特務》遭蘇志燮扯頭皮「整塊掉了」　男星雷鬼頭是真髮：全壞光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《金特務：本色回歸》收視率節節攀升，劇中的配角知名度也跟著水漲船高，近日，飾演「雷鬼頭」的混混演員裴志完（音譯，배지완）便在IG釋出拍攝幕後，透露整個雷鬼辮是真髮，耗時13小時打造，雖然髮質壞光光，但留下的拍攝回憶令他直呼「很幸福」，幕後曝光後，吸引大批劇迷到場表示「很敬業」、「沒想到是真髮」。

▲▼裴志完為了拍《金特務》頂著2個月的雷鬼頭，親自透露「是真髮」。（圖／翻攝自裴志完IG）



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演員裴志完在戲劇《金特務：本色回歸》裡飾演「雷鬼頭混混」，他與蘇志燮有一場精彩對手戲，上前挑釁對方，最終慘遭連皮帶髮一起拔下來，讓人看得怵目驚心，該幕也成為觀眾最難忘的一幕戲。

▲裴志完事後髮質全壞光。（圖／翻攝自裴志完IG）



為了完成這幕戲，背後過程其實很辛苦，裴志完釋出的照片裡，光是在髮廊就坐了13小時，最終成果才完成，而他7日發文透露，「頂著雷鬼頭長達2個月，雖然頭髮全都壞光光了，但是很幸福，謝謝《金特務》」，照片裡，他把雷鬼辮全部拆掉時，下方髮質乾如稻草，部分頭髮都斷光。

這段幕後曝光後，引起劇迷湧入他的帳號留言「原來是真髮」、「你的頭髮還好嗎？」讚嘆演員的敬業度。