巴威颱風逼近！主播王淑麗直播口誤「辛樂克說成星巴克」　網瘋傳笑翻

記者田暐瑋／綜合報導

巴威颱風逼近台灣，伴隨著強風豪雨的來襲，氣象主播王淑麗在直播中意外出現口誤，將「辛樂克颱風」說成「星巴克」，此舉引發網友熱烈討論。

王淑麗主持風格活潑，深受觀眾喜愛，在颱風播報中不小心口誤，「這巴威颱風呢，還沒來台灣之前就不斷在創紀錄，創什麼紀錄呢，之前他創了一個是今年以來跟這個星巴克，啊對不起喔，是跟辛樂克颱風，一起並封為今年以來到目前為止的風王颱風。」此段口誤被截取後，迅速在網路上流傳，網友笑稱「難怪星巴克買一送一」。

▲王淑麗直播口誤。（圖／翻攝自臉書）



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從最新的衛星雲圖觀察，巴威颱風正持續嘗試重新發展深對流，卻始終無法建立持續且完整的對流覆蓋。粉專剖析，目前大部分旺盛的對流皆集中在颱風中心附近及南側；反觀北側，因受到乾空氣與較強的垂直風切影響，雲系明顯遭到侵蝕，導致整體結構變得破碎且不對稱。

「巴威對台灣的影響，並不會因為減弱而明顯減少！」粉專提醒，明（11）日南側環流將逐漸掃過中部以北，屆時中部以北及東北部會有一波相當顯著的風雨；而南部地區同樣會感受到陣陣風勢與雨勢。呼籲大家務必嚴加戒備。

