記者林汝珊／綜合報導

男團RIIZE日前才登高雄啤酒節演出，而9日成員成燦為粉絲見面會前往日本，不過現身機場時，卻遭大批粉絲團團包圍，其中一名私生飯（跟蹤狂粉絲）一路近距離跟拍，甚至將手機直接貼到臉前拍攝，成燦疑似忍無可忍，轉身用手肘將對方手機推開，畫面曝光後在韓網掀起兩派論戰。

▲RIIZE成員成燦遭貼臉跟拍。（圖／翻攝自韓網）

RIIZE昨現身機場，其中成員成燦身穿黑色短袖T恤、牛仔褲，戴著黑色帽子低調現身。不過一踏入機場便被大批粉絲包圍，人潮擁擠到幾乎寸步難行。其中，一名私生飯更緊貼在成燦身旁，不斷將手機湊近他臉邊拍攝，成燦一個突然轉身，以手肘將對方的手機推開，相關影片迅速在網路瘋傳。

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影片曝光後，引發正反兩派討論，部分網友認為成燦的舉動過於激烈：「用手肘推開手機太危險了」、「萬一對方受傷怎麼辦」、「看到影片嚇了一跳。」

不過，也有大批粉絲力挺成燦，認為私生飯太過侵犯藝人私人空間，「到底靠多近才會逼得他這樣」、「私生飯真的太誇張了」、「希望大家遵守基本禮儀，不要越界」，認為藝人長期承受私生飯騷擾，在高壓情況下做出反應也能理解。

▲RIIZE出道近3年。（圖／翻攝自IG）