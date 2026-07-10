資深電影人驚傳「出國失聯7天」！進商場後人間蒸發　家屬跨國急求助

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資深電影人陸叔遠驚傳「出國失聯7天」！進商場後人間蒸發　家屬跨國急求助

記者田暐瑋／綜合報導

香港資深演員及金像獎得主、電影美術指導陸叔遠7月3日驚傳在波蘭失聯，至今已超過一週，好友焦急在社交平台上發表尋人啟事，目前香港入境處已聯繫中國駐波蘭大使館，協同展開跨國搜救行動。

陸叔遠好友、視覺設計師莊丹妮透露，已經超過一週無法和陸叔遠取得聯絡，他最後出現的地點為波蘭克拉科夫的Galeria Krakowska購物中心，商場監控僅拍到他獨自走入商圈，未捕捉到離開畫面，無法鎖定後續去向，莊丹妮在社交平台發布尋人啟事，附上陸叔遠照片與體貌特征，並公布波蘭報警電話112及失蹤人口熱線求助。

▲陸叔遠失聯。（圖／翻攝自微博）

▲陸叔遠失聯。（圖／翻攝自微博）

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針對陸叔遠失聯一事，香港入境處表示已收到家屬的書面求助，並啟動「協助在外香港居民小組」的24小時專線，以加速尋找進展，親友推測手機遺失、突發身體不適或迷路的可能性較大，並未有證據顯示涉及人身傷害。

陸叔遠生於1946年，現年80歲，畢業於美國西北大學廣播電影電視系，返港後曾擔任TVB節目製片及導演，後轉入廣告界，1986年憑電影《平安夜》獲第五屆香港電影金像獎最佳美術指導獎，退休後常年獨自赴歐洲遊學、觀展，此前曾去過德國、法國、捷克、瑞典等多國，親友原本並不擔憂，沒想到此次失聯，讓家屬相當焦急。
 

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