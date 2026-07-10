韓34歲諧星「罹壞死性胰腺炎」命危！痛到像喝鹽酸　4個月暴瘦36kg

記者田暐瑋／綜合報導

南韓34歲諧星宋弼根（송필근）因在《搞笑演唱會》擔任班底受到大眾喜愛，近日自爆曾罹患壞死性胰腺炎，病情一度嚴重命危，形容當時的痛苦如同吞下鹽酸般劇烈。

▲韓34歲諧星「罹壞死性胰腺炎」命危。（圖／翻攝自IG）



宋弼根在YouTube頻道《새롭게하소서》中分享兩年半前與壞死性胰腺炎搏鬥的經歷，某天早晨突然無法消化食物，當晚痛苦到無法忍受，感覺像是喝下鹽酸一樣，被緊急送往醫院，血液檢查後發現炎症指數高達36，遠超正常範圍的0.5，即使用了各種治療辦法，指數仍未下降，一度面臨生命危險，醫生在治療到第三個月時，找來他的家人，建議他們做好心理準備，因為當時的情況已到了關鍵時刻。

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▲韓34歲諧星「罹壞死性胰腺炎」命危。（圖／翻攝自IG）



在治療的4個月中，宋弼根無法平躺，只能以尷尬的姿勢支撐著身體，並僅靠點滴維持營養，體重因此驟減36公斤，肌肉幾乎消失殆盡，所幸最後治療成功撿回一命，而致病原因則是他長期飲食不規律以及過度飲酒導致，經歷這場生死考驗後，他重新審視生命的價值，明白人生中許多追求的東西在死亡面前毫無用處。