蹦闆70萬交保後首發聲！　深夜喊話：希望各位相信我

記者孟育民／台北報導

網紅蹦闆（本名呂育銓）捲入組織犯罪、強盜及恐嚇取財等案件，9日遭移送桃園地檢署偵辦，深夜以70萬元交保。他步出地檢署後，在友人陪同下快步上車，全程未發一語。事隔不久，他便透過社群打破沉默，首度對外發聲。

▲蹦闆70萬交保後首發聲。（圖／記者沈繼昌翻攝）



蹦闆深夜透過社群發文：「目前已交保，感謝各位親朋好友關心，基於調查不公開，我就不多做說明，希望各位相信我。」短短幾句話，未再進一步回應案情。

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▲蹦闆 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

案件起因於桃園市中壢一名經營章魚燒攤的婦人，婦人因兒子欠下200萬債務卻搞消失，討債網紅「鍾小鍾」等人找上門討債，警員獲報到場卻反教訓老闆娘「不會教小孩」，事件曝光後引發民眾怒火。

檢警8日兵分多路展開拘提與搜索行動，共計搜索25處地點，並帶回14名被告到案說明。經檢察官9日晚間複訊後，認定鍾x霖、邱x良涉案情節重大，向法院聲請羈押；另諭令呂x銓以70萬元交保，其餘涉案被告則分別以1萬元至20萬元不等金額交保候傳。

全案涉及組織犯罪防制條例、強盜及恐嚇取財等罪嫌，後續將由檢警持續釐清犯罪分工及相關案情。「蹦闆」深夜獲70萬交保後，在友人陪同下快速上車，離開桃園地檢署，未說一句話。