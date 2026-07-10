英搖滾女歌后邦妮泰勒病逝！　享壽75歲…〈心之全蝕〉成絕響

記者王靖淳／綜合報導

以無數經典金曲紅遍全球的傳奇英國女歌手邦妮泰勒（Bonnie Tyler），傳出病逝消息，享壽75歲。噩耗曝光後，隨即在引發大批樂迷湧入其社群留言表達悲傷。

▲邦妮泰勒病逝。（圖／翻攝自Instagram／bonnietylerofficial）

綜合外媒報導，邦妮泰勒的家人與工作團隊透過社群平台發布沉痛聲明，聲明中證實Bonnie病逝一間位於葡萄牙的醫院，為此他們感到無比心碎。聲明中也沉重呼籲，希望各界在此時此刻能留給他們應有的隱私，陪伴他們挺過這場悲痛。

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據了解，邦妮泰勒今年5月才因為盲腸問題緊急接受手術，甚至於手術後被人工昏迷處置，後來被送到加護病房觀察，儘管邦妮泰勒家屬曾透露她已經醒來，但最終仍不敵病魔辭世。

邦妮泰勒在1978年就憑藉金曲〈那是心痛〉（It's a Heartache）嶄露出頂級實力。隨後到了1980年代，她大膽跳出舒適圈，將音樂觸角延伸至搖滾曲風。不過，真正讓她寫下不朽傳奇、在樂壇上走紅的關鍵，則是由美國作曲家吉姆史坦曼（Jim Steinman）替她精心操刀的〈心之全蝕〉。