親揭退團AcQUA源少年內幕！　須弘道認赴美留學情斷女友

▲WillTrip須弘道舉辦新歌〈小點點〉 記者會。（圖／記者劉耿豪攝）



記者翁子涵／台北報導

須弘道今（9日）舉辦新歌〈小點點〉記者會，宣布啟動「我的小點點走唱之旅」。目前就讀美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的他，年初宣布退出男團「AcQUA源少年」，須弘道表示由於赴美留學，每年只有寒、暑假各約2個月能返台工作，不希望因個人規劃影響團體發展，因此在去年合約到期後開始思考退團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼WillTrip須弘道怕拖累團員而決定退團。（圖／記者劉耿豪攝）



他透露，去年跨年夜最後一次與團員合體演出時，便向團員說明決定，談及此事一度哽咽，他坦言團體曾因他的行程需要配合調整，也曾因此錯失工作機會，讓他覺得拖累大家，最後決定離開，希望其他成員能有更好的發展。

雖然退出團體，須弘道表示與AcQUA源少年成員仍保持密切聯絡，並說：「AcQUA源少年永遠是我的根。」他透露這次返台也計畫與團員私下聚餐，另外8月1日也將與團員一同參與「IDOL MEET FEST 偶像相遇祭」演出，希望喜歡「原子少年」及AcQUA源少年的粉絲都能到場支持。

談到感情生活，須弘道透露，出國讀書前曾有一段戀情，但因赴美後成為遠距離戀愛，雙方最終和平分手，目前已單身2年多，對感情抱持順其自然、開放交友的態度，理想型是喜歡狗、喜歡音樂、有自信、有魅力、善良且人品好的女生。至於小S二女兒Lily曾表示欣賞他，須弘道表示兩人沒有私交，但有共同朋友，也說：「我也很欣賞她。」被問到Lily是否符合自己的理想型，他則回應：「她很漂亮，因為我不認識她，可能要看到私下的一面。」