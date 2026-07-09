颱風假別白跑！威秀宣布「6地區」明暫關訂票　營業時間一次看

記者王靖淳／綜合報導

受到巴威颱風影響，最新停班停課動態引發關注。威秀影城官方今（9）日也對此發布最新應變措施，宣布包含台北、新北、桃園、新竹、頭份以及花蓮等地區，因縣市政府已正式公告明（10）日已達停班停課標準，影城方面「為確保顧客與服務團隊之安全」，決定採全面性的預防性調整。

▲威秀影城發布公告。（圖／翻攝自Facebook／威秀影城粉絲團）

官方表示，上述已達停班停課標準地區的威秀影城，將視風雨狀況評估，於明（10）日上午8時公告是否開放營業。此外，影城目前採取預防性措施，已關閉明（10）日上述地區之電影場次訂購票服務，希望大家能安心在家防颱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對已提前買好電影票的民眾，威秀影城表示退票皆免收手續費。官方指出，如果先前透過威秀官方網站，或直接利用官方的手機APP，成功訂購上述宣布停班停課地區影城明（10）日的電影場次者，只要於場次時間前2小時於線上辦理退費，就可以免出門完成手續。

除了線上的退費管道之外，威秀影城也針對到影城臨櫃或超商購票者，或是已提前領取餐點或列印紙本發票者指出，只要在7月17日之前，出示相關憑證，都可以至原購票影城臨櫃辦理退換票事宜。