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劉冠廷赴LA飯店驚傳撞鬼！半夜「睜眼見模糊人影」　柯佳嬿出手神救援

記者蕭采薇／台北報導

2026台北電影節「台北電影獎」準影帝競爭激烈，不過柯煒林、洪瑜鴻（春風）、楊祐寧與張孝全皆缺席9日的入圍酒會，僅剩以電影《雙囍》角逐最佳男主角的劉冠廷「一枝獨秀」。成為全場唯一準影帝代表，劉冠廷幽默笑說：「無論如何，起碼今天有先上台了，剛剛在入圍舞台上就覺得我已經拿獎了！」

▲▼台北電影獎入圍酒會-劉冠廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉冠廷出席北影入圍酒會。（圖／記者黃克翔攝）

化身「班對」赴美進修！半夜驚見人影靠柯佳嬿除煞

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劉冠廷日前與老婆孫可芳（小豆）一同赴洛杉磯參加金馬海外工作坊，與一眾台灣優秀演員共同上課。因為兩人以前在學校就常交流表演，劉冠廷笑稱這次一起進修，感覺兩人根本算是某種「班對」，不過這趟旅程全在努力對抗時差，完全沒有蜜月旅行的感覺。

他更自爆在洛杉磯飯店的驚魂記。當時飯店充滿歷史感，夫妻倆分睡兩張單人床，某天半夜他睜開眼，竟看到一團模糊人影！「我以為小豆起來，結果翻身一看，她還睡在旁邊的床上！」

▲▼台北電影獎入圍酒會-劉冠廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉冠廷出席北影入圍酒會，成為影帝入圍者唯一代表。（圖／記者黃克翔攝）

隔天他跟同車演員分享這件毛骨悚然的事，結果被大家狂唸「我們還要繼續住，幹嘛說出來」，不過他也感謝同行女星柯佳嬿，立刻拿出淨化噴霧幫他「處理」一下。事後劉冠廷鐵齒笑稱，應該只是自己睡太熟、姿勢不良壓到眼睛。

心疼2歲愛兒視訊故作堅強！愛妻霸氣挺：家裡有我

這次出國進修長達10天，夫妻倆最放不下的就是2歲的寶貝兒子「小太陽」。劉冠廷透露，出發前老婆孫可芳超級貼心，特別用AI做了一張圖，告訴兒子每天醒來就貼一張貼紙，「貼到第10天，爸爸媽媽就回來了。」沒想到在國外跟兒子視訊時，小太陽明明很難過卻「故作堅強」，講完話就自己走掉不回來，讓做爸媽的超心疼。

▲▼台北電影獎入圍酒會-劉冠廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉冠廷憑藉《雙囍》入圍北影影帝。（圖／記者黃克翔攝）

至於這次到洛杉磯，明明是夫妻卻得分睡兩張單人床，是否覺得有些寂寞？劉冠廷先是大笑，然後開玩笑說：「沒關係啦，學校宿舍還是要有些規矩嘛！」

票房差一步破億氣跳腳！準影后全員到齊抗颱風

近期電影《雙囍》上架Netflix後，連續4週霸榜前10名，好評不斷。回顧該片當初院線票房創下8561萬，距離破億僅差一步之遙，劉冠廷坦言雖然上架串流能讓更多人看見，但電影院的體感還是不一樣，隨後更作勢氣憤地笑說：「想起來還是會很生氣！」

▲劉冠廷孫可芳。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

▲劉冠廷、孫可芳還沒機會度蜜月，反而先一起去洛杉磯進修。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

談到這次入圍，劉冠廷滿臉幸福地分享，老婆孫可芳特別恭喜他，還霸氣傳達：「好好享受，家裡有我！」認為這是他辛苦拍戲爭取來的榮譽，要他放心參加酒會。

 

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劉冠廷孫可芳柯佳嬿

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